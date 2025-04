El cantante Robbie Williams reveló que le diagnosticaron escorbuto, una deficiencia de vitaminas, a principios de este año.

Williams, de 51 años, compartió una actualización sobre su #salud en una entrevista con el Mirror, diciendo que se enteró de su diagnóstico después de haber estado luchando con su salud mental en los últimos meses.

“El año empezó con problemas de salud mental, algo que no había tenido en muchísimo tiempo”, dijo, y agregó que se sentía “triste, ansioso y deprimido”.

El cantante de “Take That” dijo a la publicación que le habían diagnosticado depresión por primera vez cuando tenía 20 años y que había pasado algún tiempo desde que debió luchar contra ella.

¿Qué es el escarbuto?

El escorbuto es una enfermedad causada por una deficiencia grave de vitamina C. Es poco frecuente y suele ser fácil de tratar.

Síntomas

Debilidad general

Anemia

Encías hinchadas y sangrantes

Dientes flojos que pueden caerse

Hemorragias cutáneas

Hemorragias alrededor de los folículos pilosos, en las encías y debajo de las uñas

Curación deficiente de heridas



Las causas No consumir suficientes frutas y verduras.

Tratamiento Consumir suficiente vitamina C en la dieta, Suplementos dietéticos.

En los bebés, el escorbuto a veces se denomina enfermedad de Barlow.

La vitamina C es esencial para diversas funciones corporales, como la síntesis de colágeno y la protección antioxidante.

En algunos hospitales se utiliza la determinación de los niveles de ácido ascórbico en las plaquetas para establecer el diagnóstico de escorbuto. Los adultos mayores que no están bien nutridos son los más afectados.



Noticia al Día/CNN