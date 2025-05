Robert de Niro expresó apoyo a su hija trans: "No sé cual es el gran problema, amo a todos mis hijos"

La estrella de Hollywood Robert De Niro expresó su "amor y apoyo" a su hija Airyn, después de que ella reconociera públicamente que es transgénero.

En una reciente entrevista con la revista LGBTQ+ Them, Airyn De Niro habló sobre "dar el paso hacia esta nueva identidad".

"Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija", le dijo el famoso padre de Airyn en un comunicado a la revista de entretenimiento Variety.

"No sé cuál es el gran problema," añadió. "Amo a todos mis hijos".

"Sincera y abierta"



Airyn De Niro, de 29 años, dijo que inició la transición el año pasado porque, como mujer trans, "hay una diferencia entre ser visible y ser vista".

"He sido visible. No creo que me hayan visto aún".

En la entrevista que se hizo viral, Airyn reconoció que las mujeres negras la han influenciado para afrontar su nueva identidad, "también estoy orgullosa de mi negritud, me hace sentir más cerca de ellas de alguna manera", dice en un fragmento publicado en Instagram.

Aunque el anonimato no la salvó del bullying escolar por su figura afeminada y por haberse declarado hombre gay en la secundaria.

"Siempre crecí con un cuerpo corpulento", dijo en la entrevista. "Todos los demás en la familia [eran] relativamente delgados o estaban en forma; yo no, así que deslumbraba como un pulgar dolorido y no había nadie en mi familia que pudiera identificarse con esa experiencia".

Recordó, además, que fue un proceso complejo y que nunca tuvo novio de joven.

