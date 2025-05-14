Robert de Niro fue homenajeado y recibió la Palma de Oro en el festival de Cannes

Robert de Niro fue este martes 13 de mayo el gran protagonista de la primera alfombra roja de la 78 edición del Festival de Cannes, antes de la ceremonia de apertura en la que recibió la Palma de Oro de honor.

De Niro llegó acompañado de su pareja, la productora de cine Tiffany Chen, y recorrió sonriente la alfombra roja que daba acceso al Gran Théâtre Lumière.

Recibió, de manos de Leonardo Di Caprio, la Palma de Oro de honor de Cannes.

El veterano actor rechazó los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el cine y los calificó de "inaceptables".

"El presidente filisteo de Estados Unidos" empezó recortando ayudas para el arte, los derechos humanos y la educación, recordó De Niro, que en ningún momento pronunció el nombre de Trump. "Y ahora quiere imponer un cien por cien de aranceles para las películas producidas fuera de Estados Unidos".

"La creatividad no tiene precio (…) sus ataques son inaceptables", afirmó el veterano actor, para quien no se trata de un problema solo de su país, sino de una situación global y por eso pidió que haya una reacción, "hoy, sin violencia y con determinación".

A Di Caprio le dijo: "Gracias, Leo, por estar aquí conmigo y por mí", dijo De Niro, que recordó que la primera vez que participó en el Festival de Cannes fue en 1973 con ‘Mean Streets’ (‘Malas calles’) y la última 50 años más tarde con ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los asesinos de la luna’), también de Marty, como él llama al realizador.

Noticia al Dia/EFE