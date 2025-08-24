Ronald Borjas y Carolina Tepedino celebran su unión en una noche llena de música y tradición

El viernes 22 de agosto fue una fecha inolvidable para el cantante zuliano Ronald Borjas, quien contrajo matrimonio con Carolina Tepedino en una ceremonia cargada de emoción, realizada en Caracas. El evento estuvo envuelto en un ambiente de afecto, música y símbolos que resaltan la esencia venezolana.

La celebración se transformó en un verdadero espectáculo musical, con actuaciones en vivo de La Dimensión Latina y Los Sobraos. Ronald no se limitó a ser espectador: subió al escenario para cantar junto a Marcial Istúriz y la icónica agrupación salsera, y más tarde se unió a Los Sobraos, acompañado por su primo Luis Fernando Borjas.

Horas antes del enlace, Carolina compartió una imagen significativa en sus redes sociales: el Retablo de la Virgen de Chiquinquirá con los anillos colocados junto a la Tablita. “El me gusta más anhelado”, escribió, reflejando la carga espiritual y emocional del momento.

La pareja había anunciado su compromiso en mayo de 2024 desde Estados Unidos, y ahora celebra este nuevo capítulo rodeada de seres queridos. Entre los invitados destacaron figuras como “Neguito” Borjas y el presentador Daniel Sarcos, quienes acompañaron a los novios en esta noche tan especial.

