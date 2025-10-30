Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

La superestrella española Rosalía ha lanzado "Berghain", el primer sencillo de su esperado cuarto álbum, ‘Lux’.

Rosalía sorprendió al cantar en alemán y con un registro de canto lírico (soprano), marcando un giro estilístico hacia el drama orquestal y el avant-pop.

El tema, que marca un giro lírico al incluir partes cantadas en alemán y un registro de soprano lírico por parte de Rosalía, cuenta con las colaboraciones de la islandesa Björk, el músico experimental estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra.

La artista coescribió y coprodujo "Berghain" junto a Noah Goldstein, Jake Miller, y Dylan Patrice, con Björk también acreditada como coautora.

Aunque el título alude al famoso club de música electrónica de Berlín, "Berghain" se caracteriza por el predominio de arreglos de cuerda y la presencia de un coro que refuerza el tono místico de la composición, combinando elementos de electrónica, ópera y clásica. La letra, una "plegaria nocturna" que navega entre la luz y la oscuridad, se canta en alemán, español e inglés.

