Rubén Blades lanza "Fotografías", un álbum que invita a la reflexión junto a la orquesta de Roberto Delgado

El esperado nuevo álbum de Rubén Blades, titulado ‘Fotografías’, ya está disponible para el disfrute de todos sus seguidores. En esta ocasión, el artista se ha unido a la prestigiosa orquesta de Roberto Delgado para presentar un disco que promete ser una joya musical.

"Fotografías" incluye varias canciones inéditas que invitan a la reflexión sobre diversos aspectos de la vida y la sociedad. Entre los temas destacados se encuentra una secuela de "Cipriano Armenteros" titulada "Hoy Por Ti, Mañana Por Mí", una canción que seguramente resonará con el público por su mensaje de esperanza y solidaridad.

Además de los temas inéditos, el álbum también incluye nuevas versiones de canciones previamente grabadas e interpretadas por artistas como Ismael Miranda, la orquesta de Bobby Valentín y Johnny Kenton. En estas nuevas versiones, Rubén Blades imprime su sello personal y su estilo único, dándoles una nueva vida y un nuevo significado.

"Fotografías" incluye los siguientes temas: Emigrantes, La Barricada, Hoy Por Ti, Mañana Por Mí, Señor Botánico, La Belleza del Son, El Palenquero, Eso Es Amar.

Con este nuevo álbum, Rubén Blades reafirma su compromiso con la música de calidad y con las letras que invitan a la reflexión. "Fotografías" es un disco que promete ser un éxito y que seguramente complacerá a los seguidores del cantante y a los amantes de la buena música.

