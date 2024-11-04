¿Sabías que Miss Venezuela Internacional Sakra Guerrero, además de vestirse de garza blanca canta música criolla?

La representante de Venezuela en el Miss Internacional, Sakra Guerrero, concurso que se lleva a cabo en Japón, sigue deslumbrando con su belleza, talento y glamur.

Sakra Guerrero es una miss integral que no solo lleva bien arraigadas sus raíces, sino que las muestra orgullosamente en cualquier escenario.

Guerrero lució el domingo 3 de noviembre, un imponente traje típico en el que encarna a una garza blanca, animal que representa la pureza y riquezas naturales de Venezuela, habita en los llanos de nuestro territorio.

Asimismo, nuestra belleza criolla ha demostrado que tiene gran talento en las pasarelas, pero también lo tiene para la interpretación. Sakra es cantante y lo hace inspirada en el género de música venezolana, lo cual llena de orgullo a los nacidos en esta tierra.

¿Quién es Sakra Guerrero?

Sakra nació en San Juan de los Morros, estado Guárico. Es hija del cantante de música criolla Jorge Guerrero de hi la vena artística de la miss, quien también es médico cirujano, profesora de medicina general, cantante y animadora.

