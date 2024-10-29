Sakra Guerrero llegó a Japón para competir en el Miss Internacional

Luego de 12 horas de vuelo, la representante de Venezuela Sakra Guerrero llegó a Japón para darlo todo y ganar la corona del Miss Internacional 2024, concurso que se llevará a cabo el 12 de noviembre en la Sala municipal del Domo de Tokio.

Lee también: Ileana Márquez lista para el Miss Universo: Participar me permitirá llevar un mensaje de empoderamiento

Con un carrusel de dos fotos difundidas en su feed de Instagram, la criolla develó que arribó el lunes 28 de octubre de 2024 al país de la sede del certamen de belleza, donde buscará el back to back con Andrea Rubio, quien fue su compañera de viaje.

En las instantáneas se puede apreciar a Sakra Guerrero con un vestido corto blanco con un sobretodo beige que resaltó su piel canela. Esta vestimenta la acompañó con su cabello recogido y un maquillaje sutil en tonos nut para la ocasión.

“¡Llegamos a Japón! Para mí es un sueño hecho realidad tomar la bandera de mi país con todo el amor del mundo y alzarla en esta edición del Miss Internacional”, escribió Guerrero en la descripción de su post.

Como era de esperar, las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar, varios elogiaron la apariencia física y le enviaron mensajes de apoyo a la joven de 24 años de edad, como fue el caso de la Miss Universo Venezuela 2023, Ileana Márquez Pedroza, quien se encuentra en México para conquistar la octava corona universal para su país natal.

