Sakra Guerrero lució imponente traje típico inspirado en la garza blanca en Miss Internacional

La madrugada de este domingo 3 de noviembre se llevó a cabo en Japón la presentación de trajes típicos del Miss Internacional 2024. Un evento en el cual la belleza, clase y elegancia de la Miss Venezuela, Sakra Guerrero, brilló al mil por ciento al lucir una delicada creación de la Garza Blanca.

La llanera de 24 años y Médico Cirujano se vio sublime envuelta en un delicado corpiño que acentuaba su esbelta silueta, adornado con miles de cristales facetados en color blanco.

Una llamativa creación realizada por el estilista guaireño Carlos Hernández, en el que se utilizarán más de dos mil cristales boreales, fina pedrería y checos, que hicieron resaltar a la morena que busca para el país la décima corona del tradicional certamen nipón.

Sin embargo, el punto focal de la hermosa fantasía fueron las alas hechas de plumas sintéticas, como simbolizó de la pureza y conexión que definen a la gran ave que se caracteriza por tener plumaje blanco, que pueden alcanzar el metro de altura. Un tocado con la cara y pico de la garza hicieron una salida sensacional de Guerrero, que se mantiene muy firme por el back to back.

Durante la presentación del traje Miss Venezuela se mostró muy calmada realizando una reverencia típica de Japón al inicio, para luego desfilar emulando los movimientos delicados de cabeza y las alas de la garza.

