Jueves 14 de agosto de 2025
Farándula

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

La 58 veces nominada y 14 veces ganadora de los premios Grammy, Taylor Swift, confirmó la fecha de lanzamiento y las canciones que incluirá su nuevo álbum.

Por Pasante1

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift
Foto: Cortesía.
Por medio de sus redes sociales y del pódcast "New Heights" Taylor Swift da a conocer al mundo la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y las 12 canciones que lo compondrán, que forman parte de una historia personal que hace tiempo que quería compartir.

La 58 veces nominada y 14 veces ganadora de los premios Grammy, Taylor Swift, tenía a sus fans al borde de sus asientos en anticipación a su nuevo álbum. El 12 de agosto, la cantante anunció su publicación, pero sin dar más información que el nombre del álbum; "The Life of a Showgirl".

Foto: Cortesía.

Este jueves 14 de agosto, la cantante confirmó la fecha de lanzamiento y las canciones que incluirá el nuevo álbum. El 3 de octubre, el mundo entero podrá escucharlo. Entre las canciones que se incluirán están "The Fate of Ophelia", "Actually Romantic", "Father Figure" y el tema principal que da nombre al álbum, "The Life of a Showgirl".

Foto: Cortesía.

Además de la fecha de lanzamiento, Taylor Swift sorprendió con el anuncio de que el tema principal será en colaboración con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, quien fue la artista encargada de preparar al público como telonera en el último tour de Taylor, el "Eras Tour".

Foto: Cortesía.

En el podcast "New Heights", la cantante expresó lo siguiente: «Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, oculta, ni más en camino. Es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo». Esto se debe a que la artista comenta que este álbum representa su experiencia en su última gira y cómo se sentía, lo cual se ve reflejado en las imágenes promocionales. «Este álbum trata sobre lo que sucedía en mi vida privada durante la gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante», expresó Taylor.

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz

Temas:

Última Hora

Lo más visto

