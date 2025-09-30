Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Una de las parejas más emblemáticas del ambiente de Hollywood dio por terminado su matrimonio después de 19 años. La confirmación puso sobre la mesa un mensaje publicado meses atrás en las redes sociales que habría sido un anticipo del final de la relación.

Lee también: http://Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, se separaron "al comienzo del verano" boreal, confirmaron fuentes allegadas a la pareja. Este comentario permitiría desencriptar la respuesta del cantante y compositor a un mensaje que publicó la actriz en junio, con motivo de cumplirse 19 años de su casamiento.

El posteo incluía una foto de ambos con el mensaje: "Feliz aniversario, bebé". La respuesta de Urban fue un ‘emoji’ de un corazón, pero no hizo ninguna publicación en sus propias cuentas sobre el aniversario, a diferencia de años anteriores.

Sin acuerdos Nicole Kidman y Keith Urban



De acuerdo con los allegados, Kidman no quería la separación y luchó para mantener el matrimonio, publicó TMZ. "Keith ha adquirido su propia residencia en Nashville y se ha mudado de la casa familiar", que está en la misma ciudad estadounidense, señaló una fuente.

"Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio", le aseguraron allegados a People.

La actriz ganadora de un óscar y el cantante tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Noticia al Día/RT