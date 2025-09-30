Martes 30 de septiembre de 2025
Farándula

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

La actriz ganadora de un óscar y el cantante tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Por Ernestina García

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una de las parejas más emblemáticas del ambiente de Hollywood dio por terminado su matrimonio después de 19 años. La confirmación puso sobre la mesa un mensaje publicado meses atrás en las redes sociales que habría sido un anticipo del final de la relación.

Lee también: http://Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, se separaron "al comienzo del verano" boreal, confirmaron fuentes allegadas a la pareja. Este comentario permitiría desencriptar la respuesta del cantante y compositor a un mensaje que publicó la actriz en junio, con motivo de cumplirse 19 años de su casamiento.

El posteo incluía una foto de ambos con el mensaje: "Feliz aniversario, bebé". La respuesta de Urban fue un ‘emoji’ de un corazón, pero no hizo ninguna publicación en sus propias cuentas sobre el aniversario, a diferencia de años anteriores.

Sin acuerdos Nicole Kidman y Keith Urban


De acuerdo con los allegados, Kidman no quería la separación y luchó para mantener el matrimonio, publicó TMZ. "Keith ha adquirido su propia residencia en Nashville y se ha mudado de la casa familiar", que está en la misma ciudad estadounidense, señaló una fuente.

"Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio", le aseguraron allegados a People.

La actriz ganadora de un óscar y el cantante tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El enigmático origen de la

El enigmático origen de la "Calle Los Locos" de Maracaibo

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”
Al Dia

Un regalo musical: Tres temas Inolvidables de Diomedes Díaz

A pesar de los años, la música de Diomedes Díaz sigue viva y vigente. Hoy ponemos tres de sus temas icónicos: "Sin Medir Distancias", "El Cóndor Herido" y "La Reina". Estas canciones han trascendido generaciones y continúan siendo escuchadas y apreciadas por los amantes del vallenato en Venezuela y toda América Latina.
Farándula

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

Se trata de una comedia que te hará reír y reflexionar.
Farándula

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian ha vuelto a captar la atención del mundo de la moda tras protagonizar la portada de la edición francesa de Vogue, en la que posa ligera de ropa, llevando exclusivamente joyas de alta gama de la reconocida marca Cartier.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025