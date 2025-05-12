Se esperan declaraciones de apertura en el juicio por tráfico sexual de Sean ‘Diddy’ Combs este #12-May

Los fiscales federales comenzarán a intentar demostrar este lunes 12 de mayo, que Sean “Diddy” Combs convirtió su conglomerado de hip-hop en una empresa de extorsión que obligó a las mujeres a satisfacer sus deseos sexuales durante dos décadas.

El testimonio en el juicio de Combs en Nueva York podría comenzar tan pronto como por la tarde, después de una fase final de selección del jurado en la mañana y de las declaraciones iniciales de los abogados.

Combs, de 55 años, se declaró inocente de una acusación formal de cinco cargos que podría llevarlo a prisión por al menos 15 años si es declarado culpable de todos los cargos. Ha estado encarcelado en una cárcel federal de Brooklyn desde su arresto en septiembre.

Los abogados del tres veces ganador del Grammy dicen que los fiscales están intentando equivocadamente convertir en delito un estilo de vida fiestero que puede haber sido indulgente, pero no ilegal.

La fiscalía afirma que Combs obligaba a las mujeres a participar en encuentros sexuales grupales bajo el efecto de drogas y luego las mantenía bajo control mediante la violencia. Se le acusa de estrangular, golpear, patear y arrastrar a las mujeres, a menudo agarrándolas del pelo.

Se espera que la ex novia de Combs, la cantante de R&B Cassie, esté entre los primeros testigos del juicio.

Presentó una demanda en 2023 alegando que Combs la había sometido a años de abuso, incluyendo palizas y violación. La demanda se resolvió a las pocas horas de su presentación, pero desencadenó una investigación policial y fue seguida por docenas de demandas de personas con denuncias similares.

