Jueves 25 de septiembre de 2025
Farándula

Sean ‘Diddy’ Combs se declara «no culpable» de nuevas acusaciones de maltrato laboral

En la vista de hoy de 45 minutos también se trataron temas logísticos, ya que la acusación quería que la selección del jurado comenzara el 21 de abril

Por A Vargas

Sean ‘Diddy’ Combs se declara «no culpable» de nuevas acusaciones de maltrato laboral
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs se declaró «no culpable» este viernes de nuevas acusaciones por obligar a sus empleados a trabajar largas jornadas y amenazarlos con castigos a quienes no colaboraran en su supuesto plan de tráfico sexual ocurrido entre 2004 y 2024.

Estas dos acusaciones adicionales amplían el alcance de la causa contra el artista, cuyo proceso está programado para el 5 de mayo con la selección del jurado, pero no añaden nuevos cargos.

El rapero de 55 años, que está recluido en una cárcel de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024, fue hoy a un tribunal federal de Manhattan, donde -pese a la gravedad del caso- entró con una enorme sonrisa y lanzando besos a sus familiares, que estaban entre el público en la sala.

Combs, que hoy lucía abundantes canas en su pelo y barba, ya se había declarado en otra ocasión inocente de conspiración de actividades criminales organizadas -que le pueden costar una pena máxima de cadena perpetua-; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción, y transporte con fines de prostitución.

En la vista de hoy de 45 minutos también se trataron temas logísticos, ya que la acusación quería que la selección del jurado comenzara el 21 de abril; mientras que los abogados de la defensa habían pedido que la selección del jurado comience el 5 de mayo.

Finalmente, se acordó que la selección del jurado empezará el 5 de mayo y que se espera que las vistas empiecen el 12 de mayo con los alegatos iniciales.

Hoy también se abordó si se enseñará o no durante el juicio como prueba una cinta de la CNN donde se ve al rapero pegando y arrastrando a su exnovia, Cassie Ventura, en 2016 en el pasillo de un hotel.

Los abogados de Combs repitieron hoy que el video no respeta el orden cronológico de los hechos y que hay partes que se muestran en doble velocidad.

Como alternativa, el juez federal de distrito Arun Subramanian, ofreció la opción de que la acusación de editar las imágenes de CNN para ponerlas en el orden adecuado y la velocidad correcta. Algo que, ahora, estudiarán las dos partes.

La fiscalía no cuenta con el video original, pero hoy dijo que, además de las imágenes de CNN, tiene un video grabado con un teléfono del contenido de la cámara de seguridad de 2016.

EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maracuchos elevan plegaria a la Virgen Chinita para que los proteja de los terremotos y temblores

Maracuchos elevan plegaria a la Virgen Chinita para que los proteja de los terremotos y temblores

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes hacia las afueras del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes hacia las afueras del Hospital Universitario de Maracaibo

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

Los efectos del pánico: Miedo sísmico

La función del pánico en el cerebro es activar una respuesta de supervivencia ante una amenaza percibida, desencadenando la reacción de lucha o huida a través de la amígdala y el hipotálamo.
Al Dia

A través de Pies descalzos, Shakira anuncia nueva escuela en Tibú

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia", aseguró la artista
Al Dia

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Este año el icono de la gaita zuliana, tampoco podrá estar en las ferias internacionales en honor a la Virgen
Al Dia

Así bailan Skakira y Beéle el tema "Ay Currucuchucuchu"

¿Será broma o vendrá colaboración musical? Se preguntan los seguidores

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025