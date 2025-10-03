El rapero estadounidense Sean Diddy Combs, mejor conocido como P. Diddy, escribió una carta al juez que preside su caso pidiendo disculpas por sus acciones, antes de que se dicte su sentencia por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

Lee también: Ricky Martin lanza nueva versión de "A medio vivir" junto al mexicano Carín León y emociona a sus fans

"Ante todo, quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", se lee en la misiva de cuatro páginas, fechada el 2 de octubre y difundida entre la prensa estadounidense.

"Perdido en las drogas y los excesos"

En la carta, Combs reconoció que sus crímenes nacieron de su egoísmo y de que en aquel momento estaba "perdido en las drogas y los excesos". Aseguró que su año en prisión lo transformó para bien. "Mi antiguo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació. La prisión te cambiará o te matará; yo elijo vivir", escribió.

Asimismo, el acusado se disculpó directamente con su exnovia Cassie Ventura. "Literalmente perdí la cabeza. Hice un gran mal al ponerle las manos encima a la mujer que amaba", expresó, admitiendo que su violencia doméstica será "una carga pesada que tendrá que llevar por siempre" . Además, le pidió perdón a su otra expareja, que testificó bajo el nombre de Jane, y que, según sus palabras, gracias a su testimonio se dio cuenta de que también la había lastimado.

Finalmente, Combs solicitó al magistrado una sentencia leve para poder pasar tiempo con su familia y tener "otra oportunidad de ser un mejor padre, mejor hijo" y de "vivir una vida mejor". "Le pido misericordia hoy, no solo por mí, sino por mis hijos", concluyó.

¿Qué le depara a Sean Combs?



La sentencia definitiva del rapero de 55 años está programada para este viernes 3 de octubre. La Fiscalía de EE.UU. ha solicitado al juez del caso una condena "no menor a 135 meses" de cárcel, que equivalen a 11 años y una multa de 500.000 dólares.

Por su parte, su equipo legal abogó por una sentencia leve, de no más de 14 meses, señalando que ya cumplió 13 meses en prisión preventiva tras negársele una fianza de 50 millones de dólares.

Combs fue declarado culpable en julio de dos delitos menores, relacionados con el transporte para la prostitución, pero fue absuelto de acusaciones más graves sobre tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión, que podrían haberle valido una pena de cadena perpetua. Se declaró inocente de todos los cargos y se espera que recurra su condena.

Noticia al Día/RT