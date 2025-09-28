Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron este sábado 27 de septiembre. Con una sorpresa a medias (no había fecha anunciada oficialmente por sus protagonistas, pero todo apuntaba a que la boda se iba a celebrar este fin de semana), la pareja ha contraído matrimonio en Santa Bárbara, California (a dos horas al norte de Los Ángeles) en una ceremonia ante 170 invitados, entre ellos, una de las mejores amigas de la novia, la cantante Taylor Swift.

La noticia se ha conocido gracias a que la actriz ha colgado una serie de fotografías y un vídeo de ambos, vestidos de novios, en su perfil de Instagram. Como único texto ha escrito la fecha de la boda, este 27 de septiembre de 2025. La publicación, con enorme expectación, se ha disparado: en sus primeros 20 minutos, tenía un millón de Me gusta.

La celebración ha tenido lugar en Santa Bárbara, en una finca cercana a la ciudad y muy protegida con enormes medidas de seguridad, por los novios y por sus invitados: desde la cantante Taylor Swift a los compañeros de la intérprete en Solo asesinatos en el edificio, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd.

