Shakira le responde a Piqué tras hablar sobre su separación

La separación entre Gerard Piqué y la cantante Shakira sigue dando de qué hablar, debido a que recientemente el futbolista concedió una entrevista para el canal CNN para promocionar sus proyectos profesionales.

Sin embargo, no se salvó de que le preguntaran sobre su vida personal y, finalmente, el deportista habló por primera vez ante los medios de comunicación sobre su polémica ruptura con la artista colombiana.

"Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender”, expresó.

Asimismo, Piqué manifestó que no todo lo que se ha divulgado sobre su separación ha sido lo correcto. A pesar de eso, se siente feliz y privilegiado de estar rodeado de sus seres queridos que lo conocen bien.

“La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”, dijo el español.

Shakira también habló sobre su separación

Tras estas declaraciones, Shakira también concedió una entrevista a la conocida revista GQ, en la cual dejó claro que, aunque algunas personas la han traicionado y dado la espalda, también se ha sentido muy querida.

“Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos…”, relató la intérprete y aseguró que el proceso de sanación es largo, y le llevará varios álbumes.

Noticia al Día/Información de Diario 2001