Viernes 17 de octubre de 2025
Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

La artista barranquillera volverá a prestar su voz al querido personaje de Gazelle, una gacela que es una aclamada estrella del pop dentro de la metrópolis animal.

Por Ernestina García

La cantante colombiana compartió una divertida fotografía imitando a su personaje, la estrella pop Gazelle, confirmando su regreso a la secuela de Disney.

La superestrella global generó entusiasmo entre sus seguidores y los amantes del cine al publicar una fotografía con la que promocionó su participación en la esperada secuela de la película animada de Disney, ‘Zootopía 2’.

Un ‘look’ muy Gazelle

Para el anuncio, Shakira lució un atuendo que buscaba imitar a su personaje, incluyendo unos cuernos de gacela sobre su cabeza. En la imagen, la colombiana alza en brazos un peluche de Judy Hopps, la conejita protagonista de la saga.

Nueva canción para la secuela

Además de su regreso como actriz de voz, Shakira es parte fundamental de la banda sonora de la franquicia. Para la primera entrega de ‘Zootopía’ (2016), la cantante interpretó el tema principal, ‘Try Everything’, que se convirtió en un éxito mundial. Para ‘Zootopía 2’, la colombiana también contribuyó con una nueva canción titulada "Zoo", que coescribió con Ed Sheeran y Blake Slatkin.

