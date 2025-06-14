Viernes 19 de septiembre de 2025
Shakira pospuso concierto en Los Ángeles en protesta contra las redadas de deportación

La decisión se debe a las manifestaciones en curso contra las redadas masivas de migración lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Por Ernestina García

Shakira pospuso concierto en Los Ángeles en protesta contra las redadas de deportación
Foto: Getty Image Shakira
La cantante Shakira pospuso su concierto en Los Ángeles para protestar contra las redadas de deportación. La decisión se debe a las manifestaciones en curso contra las redadas masivas de migración lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según fue anunciado en la cuenta de X del tour que lleva por nombre ‘Las mujeres ya no lloran’.

En el mismo comunicado, los organizadores del evento señalaron que, con la reprogramación del concierto, que tuvo una venta total de sus entradas, existe la posibilidad de anunciar una segunda fecha.

Este aplazamiento se suma a las múltiples cancelaciones y reprogramaciones de los conciertos de la colombiana, la más reciente, tuvo lugar el pasado 31 de mayo en Washington, después de que la producción de la gira de Shakira no pudiera ser transportada a tiempo desde la ciudad de Boston, donde había sido cancelado otro concierto programado para el 29 de mayo.

La gira ya había comenzado con mal pie meses antes, puesto que las fechas programadas entre noviembre y diciembre de 2024 en Estados Unidos y Canadá tuvieron que ser reprogramadas para 2025 por la alta demanda de entradas y la decisión de los organizadores de cambiar las sedes de los conciertos.

En una entrevista publicada por la BBC este viernes, la cantante expresó su descontento con la política migratoria del país, y aseguró que actualmente ser inmigrante en EE.UU. «significa vivir con miedo constante», dijo Shakira.

La colombiana también hizo un llamado a la unidad: «Tenemos que alzar la voz y dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a todas las personas siempre debe ser humano», dijo al medio.

Noticia al Día/EFE

