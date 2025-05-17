Viernes 22 de agosto de 2025
Farándula

Shakira recordó su historia migratoria en concierto de Nueva Jersey

“A los 19 años me mudé a EE.UU., igual que muchos de ustedes, desde otro país y en busca de un futuro mejor”, dijo en inglés

Por Ernestina García

Shakira recordó su historia migratoria en concierto de Nueva Jersey
Foto. Shakira en Nueva Jersey
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Shakira se transformó en una ‘loba’ apoteósica el pasado jueves 15 de mayo, en su concierto de Nueva Jersey (EE.UU.), donde recordó su historia de inmigración en el país, envió un mensaje de empoderamiento femenino y acabó bailando entre billetes mientras se gozaba sus éxitos.

“A los 19 años me mudé a EE.UU., igual que muchos de ustedes, desde otro país y en busca de un futuro mejor”, dijo en inglés la estrella de Barranquilla al introducir uno de sus éxitos, ‘Objection (Tango)’, que escribió “cuando apenas hablaba el idioma” y describió como “la canción de un inmigrante”.

La segunda parada de la gira “Las mujeres ya no lloran” en EE.UU. fue en el mayor recinto del área de Nueva York, el estadio Metlife (unos 82.000 asientos) de Nueva Jersey, pero estuvo marcada por una huelga de trenes que, si bien no frenó a su legión de fans, sí retrasó el inicio del ‘show’una hora y media.

No obstante, una vez Shakira entró en acción, fue imparable: primero con una oda a “las latinas”, para quienes proyectó sus banderas en unas enormes pantallas situadas en la parte de atrás del escenario, y después con un popurrí de sus temas más recientes, bailables y reguetoneros, como ‘Te felicito’ o ‘TQG’.

Entre tanto, la artista aprovechó para agradecer a los presentes haberla apoyado en sus momentos más «vulnerables», simpatizó con las «mujeres solteras» y las «madres solteras», y aconsejó a los emparejados dar prioridad al «amor propio», aunque no se excedió en palabras.

Sobre todo, Shakira hizo un viaje en el tiempo hacia su “niña” interior, quien la guió en estos “tres últimos años que no han sido fáciles”, según dijo, y llegó sus orígenes más étnicos y rockeros, dando espectáculo hasta en sus cambios de vestuario, puesto que las cámaras la acompañaron al camerino.

Y es que el componente audiovisual de las pantallas fue parte imprescindible del concierto, guiado por un personaje 3D a semejanza de la cantante y una loba protectora que cuidaba a sus cachorros, luego representados con fotos de sus hijos Milan y Sasha, quienes la acompañan en ‘Acróstico’.

Shakira, que tan pronto se contoneaba junto a una barra de metal como hacía la danza del vientre o se colgaba la guitarra al cuello, interpretó clásicos como ‘Don’t bother’, ‘Underneath your clothes’, ‘Soltera’ o ‘Pies descalzos, sueños blancos’.

Y, si al principio de la semana, en Charlotte (Carolina del Norte), Shakira sacó como invitados a Alejandro Sanz y a Wyclef Jean, en esta ocasión dio la sorpresa al llamar a Ozuna, con quien entonó ‘Monotonía’.

Pero más sorprendente fue la despedida, con la rompedora ‘Bzrp Music Sessions, Vol.53’ y la esperada ‘Loba’, que cantó en inglés, con una estimulante puesta en escena: una enorme escultura de este animal que lanzaba rayos láser por los ojos, aunque la mirada de la artista quemaba aún más.

Animando al público a aullar en cada coro, Shakira bajó al cuadrilátero del público, que la acogió teléfono en mano, y sus famosas pullas a su expareja Gerard Piqué se escucharon como rugidos: “Porque una loba como yo no está pa tipos como tú” y “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Y entonces, como colofón final, compartió los frutos de su trabajo, el de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, como un obsequio invalorable: una lluvia de billetes que a primera vista parecían de dólar, pero llevaban su rostro, y que muchos se apresuraron a atrapar en el aire.

Noticia al Día/EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Internacionales

Incendio de gran magnitud arrasa planta industrial en EEUU

El estallido ocurrió en las instalaciones de Smitty’s Supply, un fabricante y distribuidor de lubricantes y aceites para motor
Al Dia

Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

Recientemente, el animador más querido de Venezuela, se presentó en un concierto histórico en el Pozón del Saladillo donde junto a otros artistas enaltecieron una vez más la gaita zuliana
Farándula

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció luego de una larga batalla contra un cáncer de estómago.
Al Dia

Cristian Castro se vuelve viral al explicar de nuevo qué es "hacer nada"

El hijo de la actriz Verónica Castro se ha vuelto polémico en los últimos años

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025