Miércoles 24 de septiembre de 2025
Shakira reprograma concierto en San Antonio y causa sensación con su atuendo vaquero

La colombiana Shakira ha anunciado la nueva fecha de su concierto en San Antonio, Texas, para el 5 de julio, tras la cancelación de junio por problemas estructurales en el escenario. La noticia, confirmada en sus redes sociales, llegó acompañada de un sorprendente atuendo estilo tejana

Por Pasante1

La cantante colombiana Shakira, confirmó la nueva fecha de su concierto en San Antonio, Texas, para el sábado 5 de julio, después de la cancelación del show originalmente programado para el pasado 13 de junio. La noticia fue anunciada por la propia barranquillera a través de sus redes sociales, donde también compartió un mensaje para sus seguidores.

“Lo prometido es deuda. Estaré en San Antonio este 5 de julio para cumplirle a mi manada como se merece. ¡Nos vemos pronto, Texas!”, afirmó Shakira en su publicación, la cual acompañó con un llamativo atuendo estilo tejano. La cantante lució unas botas texanas, un vestido blanco al con estilo texano, una chaqueta de cuero y un sombrero tejano, un look que rápidamente captó la atención de sus fans y se volvió viral.

 Detalles de la cancelación anterior

La cancelación del concierto del 13 de junio se debió a problemas estructurales en el escenario. “Estoy muy triste de informarles que debido a problemas estructurales con uno de los entramados que sostienen el escenario, proporcionada por una empresa de terceros”, explicó Shakira en un comunicado previo.

La artista lamentó la situación y se disculpó con sus fans, añadiendo que se vieron “forzados a reprogramar su presentación con lleno total en San Antonio”. Junto al comunicado original, la cantante adjuntó una fotografía que mostraba un pilar de concreto dañado, evidenciando la magnitud del inconveniente.

 La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ continúa su éxito

La exitosa gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, que ha llevado Shakira a recorrer diversos países de América Latina y Norteamérica. La etapa norteamericana de la gira comenzó el pasado martes 13 de mayo en Charlotte, Estados Unidos, donde ofreció una memorable interpretación de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Desde entonces, la colombiana se ha presentado en ciudades como East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto, con un recorrido extenso que se prolongará hasta finales de junio en Norteamérica.

Previamente, Shakira deleitó a sus fans latinoamericanos con conciertos en ciudades mexicanas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como en Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Bogotá y su natal Barranquilla. La gira, que inició a mediados de febrero, ha sido un rotundo éxito, consolidando una vez más la posición de la cantante, como una de las artistas más influyentes.

