La icónica cantante Shakira se prepara para conmemorar el 30 aniversario de su álbum Pies descalzos y el 20 de Fijación oral con el lanzamiento de nuevas versiones de algunas de sus canciones más emblemáticas. Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con Spotify, la popular plataforma de streaming.

A partir de este miércoles, los fans de Shakira podrán disfrutar de reediciones de himnos que han marcado generaciones, tales como "Antología", "Día de enero" e "Hips Don’t Lie", esta última en una emocionante nueva versión junto a Ed Sheeran y Beéle. La noticia fue confirmada por la agencia de publicidad de la artista en España.

En esta edición especial de Spotify Anniversary, Shakira no solo ofrecerá nuevas interpretaciones de sus éxitos, sino que también compartirá historias inéditas sobre la creación de estos discos, así como reflexiones sobre su impacto en su carrera.

La cantante, originaria de Barranquilla, hará un recorrido por los álbumes que han definido su trayectoria, desde su debut con Pies descalzos, que mostró al mundo su talento lírico y su sonido latino, hasta la explosión global que significó Fijación oral.

Este homenaje también destaca el continuo amor que los fans sienten por estos trabajos. Según datos proporcionados por su agencia, más del 50% de las reproducciones de Fijación oral provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de personas entre 30 y 44 años.

En total, ambos discos han superado los 6.100 millones de reproducciones a nivel global, destacando especialmente en México, que lidera en reproducciones, superando incluso a Colombia, su país natal.

Con este lanzamiento, Shakira no solo celebra su legado musical, sino que también reafirma su conexión con nuevas generaciones de oyentes que continúan disfrutando de su arte. ¡Una celebración que promete ser inolvidable!

Pasante/Leila González/Noticia al Día