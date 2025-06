Shauni, la salvavidas de una época: Hoy es una señora de 55 años y sigue robando suspiros

Los Ángeles, EE. UU. – Para millones de espectadores en todo el mundo, los años noventa estuvieron marcados por la emblemática serie Baywatch, que no solo mostró la adrenalina y el heroísmo de los salvavidas en las playas de California, sino que también lanzó al estrellato a varios de sus protagonistas. Una de las figuras más recordadas de esa etapa dorada es Erika Eleniak, la actriz que dio vida a la carismática Shauni McClain.

Nacida en Glendale, California, el 29 de septiembre de 1969, Erika Eleniak conquistó al público con su mezcla de belleza, frescura y autenticidad. De ascendencia ucraniana por parte de padre y estonio-alemana por el lado materno, Eleniak alcanzó popularidad internacional gracias a su participación en las dos primeras temporadas de Baywatch, entre 1989 y 1992, apareciendo en un total de 44 episodios, además de los dos primeros de la tercera temporada.

En la serie, su personaje Shauni McClain representaba a una joven salvavidas apasionada por su trabajo, comprometida con la seguridad en las playas y con un fuerte sentido de compañerismo. Su química en pantalla con el personaje de Eddie Kramer, interpretado por Billy Warlock, también fue parte central de la trama en sus primeras entregas.

Antes de Baywatch, Erika ya había llamado la atención del público tras aparecer en la portada de Playboy en julio de 1989, un hito que impulsó su carrera en Hollywood. Más adelante, en 1992, coprotagonizó junto a Steven Seagal la película Alerta Máxima (Under Siege), donde curiosamente interpretó a una ex playmate, en un guiño a su propia trayectoria.

Aunque su carrera continuó con producciones más modestas como Snowbound (2001), Shakedown y Second to Die (2002), Erika nunca dejó de ser una figura popular entre los fans de la cultura pop de los 90. En 2005 volvió a las pantallas con Absolute Zero y Fatal Reunion, aunque con menor repercusión crítica.

En lo personal, su vida ha estado marcada por altibajos, incluyendo una lucha con el sobrepeso que la llevó a conocer al nutricionista Philip Goglia, con quien se casó en 1998. Posteriormente fue madre de una hija, Indyanna, fruto de su relación con el cantante Roch Daigle.

Hoy, Erika Eleniak sigue siendo recordada con cariño por los seguidores de Baywatch como una de las caras más emblemáticas de la serie que definió una generación. Más allá de la fama, su legado como Shauni McClain permanece intacto: una joven salvavidas que salvó vidas en la ficción y se ganó un lugar en la memoria colectiva del público.