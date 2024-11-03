Si yo te amo y tú me amas: El nuevo sencillo de Emily Galaviz que retumba las plataformas musicales

Sorpresa para los seguidores de la cantante Emily Galaviz, pues la Centella del llano, lanzó su nuevo sencillo Si yo te amo y tú me amas en las plataformas musicales.

Lee también: Emily Galaviz cerró gira de conciertos en Caracas: ahora llevará su talento a EEUU

La artista de 17 años y que se mantiene viral en las redes sociales con su éxito Guayabo zarandeao vuelve a hacer vibrar las redes sociales con este nuevo tema.

Galaviz acaba de terminar una exitosa gira de conciertos a nivel nacional y está lista para llevar su música y estilo a los Estados Unidos.

Noticia al Día