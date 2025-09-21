Domingo 21 de septiembre de 2025
Farándula

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez se presentaría en la Universidad de La Habana

Por Ernestina García

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

María Elena Hidalgo, una chilena de 64 años, no se lo pensó dos veces. Cuando vio en redes que Silvio Rodríguez se presentaría en la Universidad de La Habana compró un boleto de avión y voló para la isla a ver a quien considera como un “símbolo de Latinoamérica”.

“Y aquí estoy. Feliz de verlo”, cuenta a EFE en la histórica escalinata minutos antes de que, a las 19:00 hora local (23:00 GMT), arrancara el concierto del trovador cubano con el que inició formalmente su gira que lo llevará a cinco países suramericanos, entre ellos el de Hidalgo.

Desde tres horas antes las gradas de la casa de estudios ya lucían repletas de gente. La mayoría eran jóvenes que reconocen la figura de Rodríguez y del movimiento de la Nueva Trova por encima de géneros más propios de sus tiempos, como la música urbana y, sobre todo, el reparto, la versión cubana del reguetón.

“Yo creo que la nueva trova es un género tan cubano como el reparto. Yo escucho reparto también y lo bailo y me encanta, no tanto como la trova, por supuesto, pero lo que pasa es que los tiempos cambian”, dice a EFE Danilo Pino, de 17 años.

Cuando Rodríguez, de 78 años, entró en el escenario, el grito de los asistentes superó incluso al sonido de los instrumentos. Era el momento que todos esperaban, entre ellos José Alberto Almeida, de 21. “Se lo contaré a mis hijos, que yo estuve aquí. Eso no tiene discusión”, dice con una gran sonrisa.

No es para menos su reacción. La última vez que el autor de éxitos como ‘Ojalá’ y ‘El necio’ se presentó en la universidad fue hace 20 años, cuando él tenía uno. Y no hay pistas de que lo vuelva a hacer. Al menos no en el corto plazo.

Y ese momento histórico arrancó cuando Silvio Rodríguez comenzó la noche con el tema ‘Ala de colibrí’ ante el público habanero y con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en primera fila.

La gira sudamericana


El plan de gira anunciado saltará de Cuba a Chile, donde el trovador no se ha presentado desde 2018, y luego discurrirá, en este orden, por Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, con una fecha en cada país aún por concretar.

Rodríguez no actuaba en Latinoamérica desde 2022, cuando cerró su periplo regional con una actuación en el zócalo de Ciudad de México ante más de 100.000 personas. Previamente había hecho una gira de diez años y más de un centenar de conciertos por barrios desfavorecidos de Cuba.

En declaraciones escritas para EFE esta semana, Rodríguez prefirió no avanzar sobre su calendario para 2026, más allá de apuntar que puede que “vuelva a hacerlo”, eso de subirse a los escenarios a cantar y tocar la guitarra.

“Tengo propuestas para España y otros países. Ya veremos”, apostilló.

Nuevo material
Con una veintena de discos a lo largo de cerca de seis décadas de carrera, el cantautor lanzó a mediados de 2024 su disco de estudio ‘Quería saber’, con 11 temas de letras intimistas y sociales, calzadas con el sello característico de su voz y poética.

Rodríguez, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, participó en 1968 en el concierto que marcó la fundación de ese movimiento artístico, junto con otros músicos que lo han integrado como Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Eduardo Ramos, Vicente Feliú y Pedro Luis Ferrer.

Desde entonces Rodríguez es uno de los miembros de ese colectivo con mayor repercusión fuera de las fronteras de Cuba. En la actualidad es además uno de los escasos que queda en activo.

La Nueva Trova mezcló el estudio de las raíces populares de la música cubana con letras politizadas al calor del triunfo de la revolución en 1959.

Noticia al Día/EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Noticias Relacionadas

Al Dia

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Desde finales de los años 80, Diveana se consolidó como una de las voces más icónicas de Venezuela y Latinoamérica.
Farándula

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Los quiero mucho, chicos», escribió la modelo en su perfil de Instagram sin dar más explicaciones.
Al Dia

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

La caída generó preocupación en el público, ya que Fulop desapareció de la vista al golpear contra carteles y un teleprompter.
Al Dia

El mensaje de Diosa Canales a Osmariel Villalobos tras anunciar que fue diagnosticada con cáncer de mama

En el año 2017, Diosa Canales y Osmariel Villalobos protagonizaron una fuerte pelea que trascendió a los medios de comunicación

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025