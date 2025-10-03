Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

"Sin fronteras", la producción de VHG Venezuela Habla Gaiteando, se perfila como la más escuchada de la temporada 2025

VHG Venezuela Habla Gaiteando se perfila como uno de los favoritos de la temporada 2025 con la presentación de su nuevo tema, "Sin fronteras".

Por Ernestina García

La agrupación gaitera VHG Venezuela Habla Gaiteando se perfila como uno de los favoritos de la temporada 2025 con la presentación de su nuevo tema, "Sin fronteras".

Fundada en 1989 y conformada por gaiteros consagrados de la región, VHG es una de las agrupaciones más resaltantes de este género musical. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una escuela de formación de grandes talentos.

Grandes figuras y éxitos inolvidables


En sus filas han estado figuras destacadas como Ricardo Cepeda, Germán Ávila, y Jaime Intriago (en 1989), además del recordado Luis Escaray, cuya voz líder dejó un gran legado.

VHG ha cosechado numerosos éxitos, ganando siete Gaitas del Año con los temas:

"Conciencia"

"Por allí se va la patria"

"Chupachupa"

"Déjala que agarre el golpe"

"Alma Zuliana"

"Como él la cantaba"

"La voy a tocar a pie"

Entre sus clásicos éxitos también se encuentran "Las Rutas Maracaiberas", "Mi vida es cantar", "La historia de la Grey" y "La voz", entre otros.

