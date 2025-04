La actriz colombiana Sofía Vergara deslumbró en la gala de los Emmy 2024, al lucir un vestido rojo con el que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

Vergara quien concursó con la mini serie Griselda, la cual protagonizó, nostálgica, bromeó tras no ser nominada.

"Me lo robaron, me lo robaron… por quinta vez", dijo entre risas la actriz de 52 años, quien se robó todas las miradas en la ceremonia.

En la gala, Sofía no peló el cáterin. "No me dieron un Emmy pero me dieron una hamburguesa ", comentó en sus redes sociales.

