Sophie Nyweide, quien protagonizó Noah and Margot at the Wedding, murió a los 24 años

Fue la familia de Sophie Nyweide la encargada de dar a conocer su muerte. La actriz de 24 años falleció el pasado 14 de abril, pero fue hasta el pasado 17 de abril que se dio la noticia a través de un obituario.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha mencionado la causa del deceso; sin embargo, todo parece indicar que atravesaba por una delicada situación emocional.

“Sophie era una chica amable y confiada. Esto a menudo la dejaba expuesta a que otros se aprovecharan de ella”, escribió su familia en dicho escrito. “Escribía y dibujaba con voracidad, y gran parte de su arte refleja su profunda profundidad, y también el dolor que sufrió. Muchos de sus escritos y obras de arte son guías de sus luchas y traumas. Incluso con esas guías, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus allegados, además de terapeutas, agentes del orden y otras personas que intentaron ayudarla, están desconsolados porque sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino”.

También quedó se reveló que la famosa tomó sustancias que pudieron detonar su muerte. “Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba en su interior, y esto resultó en su muerte”, se agrega. “Ella repitió una y otra vez que se las arreglaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente le habría salvado la vida. Sophie, una vida que terminó demasiado pronto. Ojalá no sea en vano. Que todos aprendamos de su breve vida en la tierra y hagamos las cosas mejor. Sí, todos debemos proteger a nuestros hijos y hacer las cosas mejor”.

Parte de la personalidad de esta chica, quien era “creativa, atlética y sabía más allá de su edad” quedó al descubierto en el texto. “Soñaba (¡más bien exigía!) ser actriz, sin saber nunca que su madre era actriz, así que también lo hizo con una facilidad que nos maravilló a todos”, se menciona.

“Parecía más feliz en un set de rodaje, transformándose en otra persona. Era un lugar seguro para ella y disfrutaba del elenco y el equipo que alimentaron su talento y su bienestar”, continúa. “Era una aventurera entusiasta y aprendió las costumbres e incluso los idiomas de cualquier lugar que visitaba. Hizo amigos fácilmente en sus escuelas y veía lo bueno en cada persona”.

Nyweide debutó en 2006, cuando se convirtió en el personaje principal en la película Bella. Tres años más tarde interpretó a la hija de Michelle Williams y Gael García Bernal en la película Mammoth. 2010, apareció en películas como An Invisible Sign and Shadows y Liess. En 2014 participó en la épica bíblica Noé. Al año siguiente realizó el que sería último trabajo al formar parte de un episodio del reality What Would You Do?.

La familia de Sophie Nyweide hizo una petición para que los dolientes hicieran una donación a RAINN (Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto), la mayor organización contra la violencia sexual en Estados Unidos, en lugar de regalos o flores.

