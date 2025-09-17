Soundgarden anunció álbum de estudio con canciones inéditas de Chris Cornell

La banda estadounidense "Soundgarden" está próxima a lanzar un álbum póstumo con canciones inéditas grabadas por Chris Cornell antes de su muerte. El grupo ya terminó aproximadamente la mitad del disco, que incluyó ocho canciones con la voz del fallecido líder de la banda.

Aunque aún no hay fecha oficial para la publicación, la banda está dedicada a perfeccionar cada detalle del álbum como homenaje a Cornell y para honrar su legado musical.

Las canciones inéditas fueron grabadas entre 2015 y principios de 2017, con Cornell en la voz y la colaboración total de la banda. Una de las piezas destacadas es "The Road Less Traveled", compuesta por Cornell y el baterista Matt Cameron.

Escuchar la voz potente y característica de Cornell en este repertorio es una experiencia descrita como potente y emotiva para sus compañeros de grupo, reafirmando su influencia imborrable en el rock alternativo.

La disputa legal por el patrimonio de Chris y el posterior acuerdo

El proyecto, que se vió retrasado por disputas legales con el patrimonio de Cornell, avanzó tras la resolución amistosa entre la banda y la viuda de Chris, Vicky Cornell. El guitarrista Kim Thayil expresó la importancia emocional y artística de completar este trabajo, destacando que se trata de un esfuerzo colectivo para cerrar este capítulo con respeto y orgullo.

Este proyecto representa no solo un cierre profesional sino también un regalo para los fans y para el propio Chris.

Este nuevo álbum representa la posibilidad para los fans de escuchar las últimas creaciones de Chris Cornell con Soundgarden, consolidando su lugar como una de las voces y composiciones más emblemáticas de su generación.

Noticia al Día/ RockFM/ Rolling Stone Magazine/ Jesús Fernández (Pasante)