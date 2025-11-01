Stephany Abasali, la favorita que lo tiene todo en el Miss Universo: Rostro, cuerpo y una pasarela de impacto que enamora a Tailandia

La búsqueda de la octava corona de Miss Universo para Venezuela tiene un nombre que resuena con fuerza: Stephany Abasali. La joven de 25 años y estudiante de Economía no solo deslumbra por sus atributos naturales, sino por una estrategia de contenido digital perfectamente ejecutada que la mantiene en la cima de las favoritas.

Arropada por un equipo de élite —que incluye estilistas, asesores de imagen y profesores de pasarela—, Abasali ha inundado las plataformas con videos dinámicos y elegantes desde Tailandia.

Aprovechando la belleza exótica de la nación anfitriona, la criolla realizó un emotivo clip visitando los lugares emblemáticos y demostrando respeto por la cultura tailandesa, que alberga el certamen por cuarta vez.

Ahora impacta con su imponente pasarela, belleza, elegancia y finura la hablar.

Recientemente, un video compartido la tarde del 31 de octubre mostró a Abasali en manos de estilistas y maquilladores locales, quienes lograron un look impecable de melena abundante y maquillaje glamoroso que ha incendiado las redes.

Los venezolanos, que la han apodado cariñosamente "La joven Millonaria" por el despliegue de su ajuar (se reportaron 29 maletas), están más que encantados con el contenido de su reina, quien parece tener la fórmula perfecta para conquistar el universo.

La nacida en el estado Bolívar, fue coronada como Miss Venezuela 2024. Es comparada con la Miss Venezuela 1991, Carolina Izsak, quien fue la favorita del Zar de la Belleza, Osmel Sousa por ser una dama educada, bella y con derroche de elegancia.

