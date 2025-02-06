Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, deslumbrará en la Semana de la Moda de Nueva York

La actual Miss Venezuela, Stephany Abasali, ha emocionado a sus seguidores al anunciar su participación en la prestigiosa Semana de la Moda de Nueva York. La modelo venezolana engalanará la pasarela del reconocido diseñador colombiano, Raúl Peñaranda, el próximo domingo 9 de febrero.

A través de sus redes sociales, Abasali compartió la emocionante noticia, revelando que compartirá escenario con otras modelos venezolanas, Bárbara Párraga e Ileana Márquez Pedroza. Este evento representa un importante logro profesional para la joven modelo, quien se encuentra en plena preparación para su participación en el Miss Universo 2025.

La noticia ha generado una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebran este nuevo hito en su carrera y le desean lo mejor en su camino hacia el Miss Universo.

La participación de Stephany Abasali en la Semana de la Moda de Nueva York resalta su talento y proyección internacional, consolidándola como una de las figuras más prometedoras en el mundo del modelaje.

Noticia al Día / Stephany Abasali en Ig