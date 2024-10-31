Talia, hijastra de Erik Menéndez, pide la libertad del "maravilloso ser humano" que es su padre

Erik Menéndez y su hermano Lyle han recibido gran apoyo de su familia, que exige que sean liberados tras más de tres décadas en prisión por los asesinatos de sus padres José y Kitty Menéndez.

Los hermanos han dicho que fueron abusados sexualmente, físicamente y emocionalmente por sus padres durante años y podrían pronto recibir una nueva sentencia. A la conferencia de prensa en Los Ángeles exigiendo que su caso sea revisado asistieron decenas de sus familiares, incluyendo Talia Menéndez, la hijastra de Erik.

Si bien Erik no tiene hijos biológicos, ha sido una figura paterna para Talia, la hija de su esposa Tammi Menéndez. La joven, que lució una chaqueta beige, el cabello recogido y lentes oscuros, ya tiene 29 años.

En la cuenta de Instagram @SetErikMenendezFree o ‘Liberen a Erik Menéndez’ Talia ha publicado fotos de ella cuando era una niña visitando a su padrastro en prisión.

Cuando era pequeña y lo visitaba en la prisión de Folsom en California pensaba que Erik vivía en una "mansión de concreto gris llena de guardaespaldas". Talia dice que allí jugaban soccer o juegos de mesa y que Erik la ayudaba con su tarea.

"Él no tiene una hija biológica pero él me tiene a mí", dice ella. Su madre Tammi le escribió una carta a Erik a la cárcel tras ver el caso de los hermanos Menéndez en televisión y él le respondió. Así empezó la amistad y luego la historia de amor de ambos, que terminó en una boda celebrada en la prisión en 1999.

Talia explica en Instagram que su padre biológico murió cuando ella tenía apenas 10 meses y que ella conoció a Erik cuando tenía 2 años. Desde entonces él ha sido parte de su vida.

