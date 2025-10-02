Talló la imagen de Iván Villazón en una yuca y está viral en redes sociales

Un video es viral en las redes sociales, gracias a la peculiar creatividad de un personaje conocido como "El Señor de las Patillas".

Este artista, famoso en la esfera digital por su singular arte, tuvo la idea de tallar al reconocido cantante conocido como "la voz tenor del vallenato", Iván Villazón en un pedazo de yuca.

En el clip, "El señor de las patillas" no solo revela el sorprendente resultado, sino que también muestra a sus seguidores el proceso detallado de cómo logró transformar este tubérculo en una obra de arte comestible que rinde homenaje al maestro del vallenato.

Noticia al Día/RRSS