Taylor Swift es la más escuchada en Spotify

Taylor Swift cierra 2024 como la artista más escuchada en todo el mundo a través de la plataforma Spotify, mientras que ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter se corona como la canción más escuchada este año, según un informe anual distribuido por la plataforma de streaming.

Swift, quien este año ha roto todos los récords con su gira ‘The Eras Tour’ repite este año en el puesto más alto gracias a las más de 26.600 millones de reproducciones en 2024 de su música.

El álbum ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’ también se corona como el más escuchado a nivel global.

El ranking de los diez artistas más escuchados a nivel mundial se completa con el canadiense The Weeknd, el puertorriqueño Bad Bunny, el también canadiense Drake, los estadounidenses Billie Eilish y Travis Scott, el mexicano Peso Pluma, los estadounidenses Kanye West y Ariana Grande y, por último, el colombiano Feid.

Noticia al Día/EFE

Entre las canciones que triunfaron a nivel global figuran, después de ‘Espresso’ (Sabrina Carpenter), el ‘Beautiful Things’ de Benson Boone y ‘Birds of a feather’ de Billie Eilish.

Les siguen ‘Gata Only’ de FloyyMenor y Cris Mj, ‘Lose Control’ de Teddy Swims, ‘End of Beginning’ de Djo, ‘Too Sweet’ de Hozier, ‘One Of The Girls’ de The Weeknd, Jennie y Lily Rose Depp, ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift y ‘Die With A Smile’ de Lady Gaga con Bruno Mars.

El informe de Spotify también cuenta con un ranking dedicado a los pódcast. El más seguido ha sido un año más, ‘The Joe Rogan Experience’, seguido por ‘Call Her Daddy’, entre otros.

Noticia al Día/Marca