Taylor Swift recupera la propiedad de sus primeros seis discos

La reconocida cantante estadounidense Taylor Swift recompró los derechos de sus primeros seis álbumes, poniendo fin a una larga batalla por la propiedad de su música.

"Toda la música que he creado ahora me pertenece", declaró la estrella al anunciar la noticia en su sitio web oficial. "He estado llorando de alegría… desde que descubrí que esto realmente está sucediendo".

La saga comenzó en junio de 2019, cuando el representante musical Scooter Braun compró Big Machine, el antiguo sello discográfico de Swift, y con él, todas las canciones de los seis primeros álbumes: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation.

Swift tenía objeciones personales al acuerdo, culpando a Braun de complicidad en el "acoso incesante y manipulador" que el rapero Kanye West, uno de sus clientes, ejercía sobre ella.

Noticia al Dia / BBC