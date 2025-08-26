Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

La cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de futbol americano Travis Kelce decidieron dar paso a un nuevo capítulo de amor. La intérprete y el deportista están oficialmente comprometidos.

La noticia se dio a conocer este martes 26 de agosto, cuando la superestrella del pop lo anunció mediante una publicación en su Instagram donde capturó la ocasión en donde Travis, de rodillas, la abrazaba después de proponerle matrimonio.

En la imagen, Swift comentó con humor. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”. El inicio del romance entre Taylor y Travis se remonta a julio del 2023.

En julio de este año el jugador de los Kansas City Chiefs desveló en su podcast New Heights que intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto de la artista en Kansas City sin éxito alguno, mientras estaba en su gira musical llamada The Eras Tour.

Dos años después llegó el compromiso, una historia que comenzó con un gesto sencillo que terminó uniendo la vida de estas dos celebridades.

