Martes 26 de agosto de 2025
Farándula

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Una historia que comenzó con un gesto sencillo que terminó uniendo la vida de estas dos celebridades.

Por Noticia al Dia

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso
Foto Infobae
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de futbol americano Travis Kelce decidieron dar paso a un nuevo capítulo de amor. La intérprete y el deportista están oficialmente comprometidos.

La noticia se dio a conocer este martes 26 de agosto, cuando la superestrella del pop lo anunció mediante una publicación en su Instagram donde capturó la ocasión en donde Travis, de rodillas, la abrazaba después de proponerle matrimonio.

En la imagen, Swift comentó con humor. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”. El inicio del romance entre Taylor y Travis se remonta a julio del 2023.

En julio de este año el jugador de los Kansas City Chiefs desveló en su podcast New Heights que intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto de la artista en Kansas City sin éxito alguno, mientras estaba en su gira musical llamada The Eras Tour.

Dos años después llegó el compromiso, una historia que comenzó con un gesto sencillo que terminó uniendo la vida de estas dos celebridades.

Noticia al Día/Infobae/ Jesús Fernández (pasante)

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Nos montamos en

Nos montamos en "El Cohete" de Pradelli

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Nacionales

Venezuela denuncia ante la ONU despliegue militar de EEUU en el Caribe

Entre los navíos enviados por Washington figuran el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, cuya llegada a las cercanías del territorio venezolano se espera en los próximos días
Al Dia

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

La actriz habría presentado una crisis de ansiedad por un problema neurológico de acuerdo con una fuente citada por una revista de espectáculos de circulación nacional.
Farándula

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Un Homenaje a la Alegría y la Emoción Venezolana: Popy y Néstor Zavarce
Farándula

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

El dúo musical venezolano, conformado por los hermanos Rafael y Jesús Llorente, se
presentará el próximo sábado 18 de octubre en el salón Leonardo Da Vinci de Casa D`Italia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025