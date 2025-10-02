TBT de una Diosa empresaria

La cantante y modelo venezolana Diosa Canales compartió un video en sus redes sociales recordando el lanzamiento de su marca de vino "La Diosa". En la grabación, Canales luce traje de baño de colores con jeans. La publicación ha generado gran interacción entre sus seguidores, quienes han elogiado su estilo y el concepto de la marca.

"La Diosa" es una sangría que Canales presentó como parte de su incursión en el mundo de las bebidas alcohólicas. La vedette ha utilizado sus redes sociales para promocionar la marca, compartiendo imágenes y videos que destacan su sensualidad y el carácter exclusivo del producto.

Con este TBT, Diosa Canales no solo rememora el lanzamiento de "La Diosa", sino que también reafirma su presencia en el mundo del entretenimiento y los negocios.

Lea también: Despampanante Diosa Canales en Medellín

Noticia al Día