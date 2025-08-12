"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Es viral un video en el que Kylie Jenner envía un saludo a Venezuela junto a la modelo e influencer Victoria Villarroel.

Circula un clip en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se puede ver a Kylie Jenner hablando en español y diciendo "Te amo, Venezuela", lo cual ha emocionado a muchos de sus seguidores venezolanos. En este video, está junto a Victoria Villarroel, quien fue su asistente personal y ahora es una de sus amigas más cercanas.

Este video es el más reciente de varios momentos en los que Kylie Jenner ha sorprendido a sus fans al hablar en español. Hace poco, también se hizo viral otro clip en el que practicaba frases en español con su maquillador de origen dominicano, Ariel Tejada, e incluso decía la palabra venezolana "arrechísimo".

Victoria Villarroel, quien nació en Caracas, Venezuela, ha mantenido una estrecha amistad con Kylie Jenner desde que trabajó para ella, y es conocida por su carrera como influencer de moda y belleza.

