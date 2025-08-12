Martes 12 de agosto de 2025
"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Es el segundo video de la modelo que se hace viral en los últimos días al hablar español

Por Ernestina García

Foto: RRSS
Es viral un video en el que Kylie Jenner envía un saludo a Venezuela junto a la modelo e influencer Victoria Villarroel.

Kyle Jenner apareció en un video hablando español mientras modela el atuendo de Khy

Circula un clip en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se puede ver a Kylie Jenner hablando en español y diciendo "Te amo, Venezuela", lo cual ha emocionado a muchos de sus seguidores venezolanos. En este video, está junto a Victoria Villarroel, quien fue su asistente personal y ahora es una de sus amigas más cercanas.

Este video es el más reciente de varios momentos en los que Kylie Jenner ha sorprendido a sus fans al hablar en español. Hace poco, también se hizo viral otro clip en el que practicaba frases en español con su maquillador de origen dominicano, Ariel Tejada, e incluso decía la palabra venezolana "arrechísimo".

Victoria Villarroel, quien nació en Caracas, Venezuela, ha mantenido una estrecha amistad con Kylie Jenner desde que trabajó para ella, y es conocida por su carrera como influencer de moda y belleza.

Noticia al Día/RRSS

