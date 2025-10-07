El legendario baterista Ringo Starr, figura emblemática de The Beatles, mantiene el legado de la banda vibrante y actual, seis décadas después de su explosiva aparición cultural.

Lee también: Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Desde su residencia en Los Ángeles, compartió con el Financial Times su visión sobre la música del grupo, su continua colaboración con Paul McCartney y su reciente incursión en el arte visual. El músico afirmó con convicción que "Todas las generaciones nos escuchan", subrayando la vigencia atemporal de su música.

A sus 85 años, Starr irradia una energía juvenil que desafía el paso del tiempo, bromeando que en su mente aún tiene 24. Esta actitud se refleja en su apariencia y en su continua dedicación a sus pasiones creativas, manteniéndose activo en la música. La perdurable popularidad de la banda de Liverpool no es un mero recuerdo nostálgico, sino una realidad avalada por las cifras actuales.

"Los Beatles siguen vendiendo discos. ¡Tenemos miles de millones de reproducciones al año!", resaltó el baterista, celebrando la genialidad de sus canciones.

Continúan con el legado musical que construyeron

Tanto Starr como Paul McCartney continúan en el circuito musical, tal como lo hacían en sus inicios, girando y grabando nuevos álbumes. La actividad de Ringo se extiende al arte visual, exponiendo sus impresiones y pinturas originales en Las Vegas, justo a la par de una serie de conciertos con su All Starr Band. Parte de las ganancias de su obra, valorada entre $2,000 y $200,000, se destina a la Fundación Lotus, la organización benéfica que él y su esposa, Barbara Bach, fundaron.

Esta fundación canaliza recursos para personas con problemas de adicción, un compromiso que emana de las experiencias personales de la pareja, ambos sobrios desde 1988. Starr disfruta enormemente de su proceso creativo, aliviando tensiones en el estudio de pintura y perdiendo la noción del tiempo frente al lienzo. Aunque su primer contacto con el arte fue tardío, influenciado por su infancia humilde en Liverpool, hoy canaliza su pasión y compromiso social a través de esta nueva forma de expresión.

El interés de Starr por el arte se consolidó en la adultez, y hoy en día, el pintor Rembrandt es su gran referente.

El arte siempre estuvo cerca de The Beatles; John Lennon estudió arte y Yoko Ono hizo una carrera conceptual. Starr también rememoró cómo la icónica portada de Abbey Road surgió de forma sencilla y espontánea, un simple cruce de calle que terminó siendo un símbolo del grupo.

El legado de la banda continúa renovándose con proyectos recientes como la serie Get Back, el tema Now and Then y el relanzamiento de The Beatles Anthology.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante