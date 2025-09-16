The Who anuncio su retiro de los escenarios

The Who anuncio el que será el último concierto de su gira de despedida “The Song Is Over”, que está teniendo lugar a lo largo de Estados Unidos y Canadá. El show de despedida de los ingleses tendrá lugar en el Acrisure Arena de Greater Palm Springs, California, el día 1 de octubre de 2025.

The Who, conocidos por himnos como "My Generation", "Baba O’Riley" y "Won’t Get Fooled Again", siendo pioneros en el rock con su innovador sonido y espectáculos enérgicos. Su legado incluye la introducción del rock como forma de arte con álbumes conceptuales y una profunda conexión con las generaciones de fans alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera, la banda vendió más de 100 millones de discos y ha inspirado a incontables artistas en múltiples géneros. Este último concierto promete resumir toda esa historia con una puesta en escena inolvidable que repasa sus mayores éxitos y momentos emblemáticos.

Roger Daltrey y Pete Townshend afirmaron que estos shows son los últimos de The Who, pero, como es normal, el público está desconcertado, lo primero por el número tan limitado de fechas y, lo segundo, por la gran cantidad de giras de despedida de múltiples bandas que han acabado por no retirarse de verdad.

Con esta despedida, The Who dejará un legado imborrable que sigue vigente en el corazón del rock y la cultura musical mundial, consagrándose como uno de los grupos más influyentes y respetados de todos los tiempos.

Noticia al Día/ Tiempo Argentino/ RockFM/ Rolling Stone Magazine/ Jesús Fernández (Pasante)