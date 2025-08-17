El pasado miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la lista de homenajeados en la 48ª edición de los Kennedy Center Honors, que tendrá lugar el 7 de diciembre en Washington. Los galardonados de este año son:

La banda de rock KISS.

El actor Sylvester Stallone.

La cantante Gloria Gaynor.

El ícono del country George Strait.

El actor y cantante británico Michael Crawford.

El anuncio se produce después de que el presidente Trump asumiera la presidencia del consejo de administración del Kennedy Center tras una renovación de la directiva. Durante la rueda de prensa, el mandatario afirmó haber estado "98 % involucrado" en la selección de los artistas.

Tom Cruise rechaza la distinción del gobierno estadounidense

Para sorpresa de muchos, el nombre del actor Tom Cruise no figuraba en la lista de homenajeados. Según ha revelado The Washington Post, el protagonista de la saga Misión Imposible habría rechazado la distinción del gobierno estadounidense debido a "conflictos de agenda". Esta versión ha sido confirmada por empleados del Kennedy Center, quienes aseguran que el actor estará ocupado con otros proyectos en la fecha de la ceremonia.

La ausencia de Cruise, que también recibirá un Oscar Honorífico en noviembre, coincide con su reciente postura de mantenerse al margen del debate político. En una rueda de prensa en Corea del Sur, celebrada en mayo por el estreno de su película Misión: Impossible – The Final Reckoning, el actor evitó responder a una pregunta sobre los aranceles de Trump a la industria cinematográfica internacional. "Preferimos responder preguntas sobre la película. Gracias", respondió.

Noticia al Día/Vanguardia