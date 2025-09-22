Tom Holland sufrió conmoción cerebral leve

El viernes, el actor Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve durante la filmación de la nueva entrega de "Spider-Man". El accidente ocurrió en los estudios Leavesden en Watford, al noroeste de Londres. Holland fue trasladado de urgencia a un hospital después de realizar una acrobacia para la película.

Aunque la filmación se suspendió temporalmente para que el actor recibiera atención médica, se espera que Holland se reincorpore al trabajo en pocos días.

A pesar del incidente, el actor británico se encuentra en buen estado Incluso al día siguiente del suceso Holland fue visto asistiendo a una gala benéfica en Londres en compañía de su novia la actriz Zendaya, Según los medios estadounidenses este lunes se llevará a cabo una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, cuya producción comenzó el mes pasado en Escocia.

Esta nueva entrega, titulada Spider-Man: Brand New Day, es la cuarta en la que Holland interpreta al arácnido. Previamente, protagonizó las exitosas Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021).

La película de 2021 se convirtió en un fenómeno global al recaudar 1.910 millones de dólares, situándose como la octava película más taquillera de la historia del cine. Se espera que la nueva entrega llegue a las salas de cine en julio de 2026.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante