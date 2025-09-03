Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Tres jóvenes talentos de la región Zulia, Filippo Paredes, Zujary Delgado, y Andrea Catalina, han sido seleccionados para participar en el reality show "La Escuela de Talentos, el sueño comienza ahora", transmitido por Canal I en Caracas.

Desde hace dos meses, estos aspirantes se instalaron en la capital para perseguir su sueño. Compitieron con más de 100 participantes, superando diversos retos y filtros para finalmente quedar entre los ocho finalistas del programa.

Entre ellos, destaca Filippo Paredes, un comunicador audiovisual egresado de la URBE con una notable trayectoria en medios de comunicación regionales. Paredes, quien se siente "muy seguro de lo que hago y quiero", inició su carrera en la televisión regional en el canal 11 Zuvisión TV, participando en programas como Zona Joven y Chamo City.

También ha incursionado en la radio en emisoras como Aventura 91.3 FM, Rumbera Network, Capital y Ok 101 FM. Además, ha explorado la actuación en cortometrajes para la Universidad del Zulia (LUZ).

