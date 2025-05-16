Jueves 21 de agosto de 2025
Farándula

Tres nombres, un rock, un amor generacional: Aditus, Tempano y Pentágono

En este viernes retro realizamos un viaje nostálgico para celebrar a las icónicas bandas venezolanas de rock y pop Aditus, Tempano y Pentágono.

Por Hannabelle Urdaneta

Tres nombres, un rock, un amor generacional: Aditus, Tempano y Pentágono
Aditus, tempano, pentagono
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En este viaje sonoro al pasado, desempolvamos los vinilos y desempolvamos los recuerdos para celebrar a tres agrupaciones venezolanas que marcaron una época dorada del rock y el pop en el país: Aditus, Tempano y Pentágono. Con sus letras profundas, melodías pegadizas y un sonido inconfundible, estas bandas no solo conquistaron las listas de popularidad, sino que también se adueñaron de los corazones de miles de venezolanos, musicalizando amores, desamores y momentos inolvidables.

Aditus: La elegancia melódica que trascendió fronteras

Aditus, con su sonido sofisticado y letras que exploraban las complejidades del amor y la vida, se convirtió en un referente del pop-rock venezolano. Éxitos como "No Te Vayas Ahora", "Un Poquito de Tu Amor" y "Luz Azul" resonaron en emisoras de radio y en los corazones de un público que apreciaba su cuidada producción y la potencia vocal de sus intérpretes. La banda logró trascender las fronteras venezolanas, llevando su música a escenarios internacionales y dejando una huella imborrable en la historia del rock en español.

Tempano: La fusión progresiva que desafió los límites

Tempano, por su parte, representó una propuesta musical más experimental y progresiva. Con una instrumentación elaborada y letras que invitaban a la reflexión, la banda se ganó un lugar especial entre los amantes del rock más complejo y conceptual. Canciones como "El Laberinto", "Una Mañana Azul" y "Cuando la Noche Llega" demostraron su virtuosismo musical y su capacidad para crear atmósferas sonoras únicas. Tempano abrió un camino para otras bandas venezolanas que buscaban explorar territorios musicales menos convencionales.

Pentágono: La energía contagiosa del rock melódico

Pentágono irrumpió en la escena musical venezolana con una energía fresca y un sonido de rock melódico que rápidamente conectó con la juventud. Temas como "Viajero del Tiempo", "Todo Cambió" y "No Digas Adiós" se convirtieron en himnos coreados por miles de seguidores. La banda supo combinar letras directas con melodías pegadizas, creando un estilo propio que los consolidó como una de las agrupaciones más populares de su tiempo. Pentágono fue la banda sonora de muchas historias de amor y amistad, dejando un legado de canciones llenas de vitalidad.

Un legado imborrable en el viernes retro de nuestros recuerdos

En este viernes retro, recordamos con cariño y admiración a Aditus, Tempano y Pentágono. Su música sigue viva en la memoria colectiva de Venezuela, evocando sentimientos de nostalgia y alegría. Estas bandas no solo nos regalaron canciones memorables, sino que también demostraron el talento y la pasión de los músicos venezolanos, dejando una huella imborrable en el panorama musical del país. Su legado perdura, recordándonos una época brillante donde el rock y el pop venezolano tenían una identidad fuerte y un poder único para enamorar y emocionar.

Leer más: ¿Recuerdas a Popy? Un ícono que llenó de alegría la televisión infantil en Venezuela

Hannabelle Urdaneta

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Al Dia

Hace 72 años "erupcionó" un volcán musical en Maracaibo: Cumpleaños Argenis Carruyo

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació…
Farándula

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Ayoub será la representante de Palestina en el certamen, según confirmó la Organización Miss Universo a la cadena CNN.
Al Dia

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día: "Me quedo en los escenarios hasta que Dios quiera"

Con 10 años siendo la voz femenina del Super Combo Los Tropicales, la zuliana es una de las mejores intérpretes del género

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025