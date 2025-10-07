Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Una controversia ha surgido en torno a la elección de Bad Bunny como artista principal del medio tiempo del Super Bowl, provocando una reacción por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En respuesta al programa "Greg Kelly Reports", Trump admitió no estar familiarizado con el ícono puertorriqueño y criticó la decisión de la NFL. "No sé quién es. Me parece una locura, y luego culpan al promotor", señaló.

El presentador, Greg Kelly, había introducido el tema acusando al artista de tener una postura en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Kelly cuestionó si sería apropiado un boicot contra la NFL, describiendo a Bad Bunny como una figura que no promueve la unidad y que es desconocida para una gran parte del público, una opinión que Trump secundó.

En aparente respuesta, el cantante utilizó su monólogo en el programa "Saturday Night Live" para mostrar su entusiasmo. "Estoy muy emocionado por estar en el Super Bowl, y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está contenta", afirmó.

🚨 DONALD TRUMP SOBRE BAD BUNNY:



🗣Nunca he oido hablar de él, no se quien es



🗣No se porque participa en el Super Bowl, me parece una locura



🗣A mi me parece absolutamente ridiculo pic.twitter.com/oUmNzlIJcz — FuentesDelGenero (@Fuentes_Genero) October 7, 2025

Noticia al Día