Martes 16 de septiembre de 2025
Efemérides

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Camilo Sesto fue un ídolo que se quedó en el corazón del público. Sus temas aún se escucha.

Por Pasante1

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el corazón de la provincia de Alicante, en el pequeño pueblo de Alcoy, nació el 16 de septiembre de 1946, un niño que superó los límites de su entorno y se convirtió en un referente de la música contemporánea española y latinoamericana.

Camilo Sesto Cortez, hijo del electricista Eliseo Blanes Mora y la ama de casa Joaquina Cortés Garrigós, crece entre los sonidos cotidianos del trabajo familiar y las melodías que escucha en la radio durante las largas jornadas de sus padres.

Desde temprana edad, Camilo mostró una curiosidad por las notas musicales que resonaban en su hogar. “Mi padre me enseña a mirar el mundo con ojos curiosos”, recordó el propio artista en una entrevista con El País. Su primer contacto formal con la música llegó cuando ingresó al coro del colegio local; sin embargo, es a los dieciséis años cuando descubrió la pasión que lo llevó a dedicarse al canto y la composición.

El entorno valenciano influyó profundamente en su desarrollo artístico. “El valenciano es mi lengua materna”, explicó con orgullo mientras canta sus piezas más emotivas. Pero su ambición no se quedó confinada al castellano; la familia lo alentó a aprender inglés para ampliar horizontes, lo que lo llevó a una estancia académica en Los Ángeles donde perfeccionó sus habilidades lingüísticas e introdujo en la escena musical estadounidense.

La combinación de raíces valencianas y experiencia internacional dio forma a su estilo único: una fusión entre la tradición española y las influencias pop y rock norteamericanas. Sus primeras actuaciones aparecieron en pequeños cafés y eventos comunitarios de Alcoy donde cautivó al público local con su voz melódica y su destreza con el piano.

Con el paso de los años, su carrera se expandió rápidamente gracias a su talento para escribir letras emotivas y compases pegadizos que resuenan con audiencias de todas las edades. En 1975 lanzó su primer álbum de estudio bajo el sello Discos Hispano, que recibió críticas favorables por su originalidad y producción impecable.

Además, fue galardonado con varios premios nacionales e internacionales por su contribución al patrimonio musical español. “Siempre creo que la música es un puente que une culturas”, declaró el cantante mientras firmaba un contrato editorial con una importante editorial musical latinoamericana. “Mi objetivo es seguir construyendo puentes entre España y América Latina”.

Desde sus humildes comienzos en Alcoy hasta sus estudios en Los Ángeles, Camilo Sesto Cortez demostró que el talento combinado con determinación puede trascender fronteras geográficas y culturales. Su historia inspira a jóvenes artistas que sueñan con dejar huella en el mundo sin importar el origen ni las limitaciones iniciales.

Noticia al Dia/Kelly Nava/ Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Noticias Relacionadas

Ciencia

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.
Farándula

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford ícono del cine estadounidense, conocido tanto por su actuación como por su labor como director y productor.
Al Dia

Murió el actor Robert Redford

Según un avance del periódico The New York Times
Al Dia

¡Hoy se Celebra el Día Mundial del Barbero!

En el antiguo Egipto, hace más de 5,000 años, surgió la profesión de barbero, considerada una de las más antiguas.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025