Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo reapareció en Instagram con una sola publicación y un mensaje que no necesita traducción: está cerrando ciclos,…

Por Haroldo Manzanilla

Ana del Castillo despechadaaa
Ana del Castillo reapareció en Instagram con una sola publicación y un mensaje que no necesita traducción: está cerrando ciclos, perdonando con ironía y marcando territorio. Borró todo lo anterior y dejó una frase que mezcla espiritualidad, despecho y sarcasmo:

“Gracias a todos los que me demostraron en este tiempo todo su amor… y los que la cagaron gracias por demostrarme las grandes personas que son jejejeje… ya los perdoné mis queridos hermanos de la confraternidad.”

La publicación viene acompañada de una serie de fotos que hablan por sí solas. En una, aparece vestida de blanco sobre un caballo negro, con una estética que mezcla lo celestial con lo desafiante. Es Ana en modo redención, pero sin perder el filo.

En otra, se muestra con corset negro, camiseta blanca y guantes oscuros, los brazos extendidos como en una ceremonia callejera. La pose es teatral, poderosa, casi ritual. Y en una tercera, un close-up con labios rojos, guante negro y un objeto metálico cerca de la boca: sensual, agresiva, provocadora. No hay arrepentimiento, hay decisión.

Ana no está lanzando un disco ni pidiendo disculpas. Está haciendo una declaración visual y emocional. Perdona, sí. Pero lo hace con estilo, con sarcasmo y con una estética que grita: “sigo siendo la ANA que quiero ser”.

Lea también: Linda, la yunta de Ana del Castillo

Noticia al Día

Temas:

