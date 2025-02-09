Una ola de fans liceístas dieron cálida bienvenida a Martín Elías Jr. en la Guajira venezolana

Una ola de fervor vallenato sacudió la Guajira venezolana con la visita relámpago de Martín Elías Jr., quien, a pesar de su breve paso, dejó una huella imborrable en sus seguidores. El joven artista, heredero del legado musical de su padre, Martín Elías, demostró una vez más el cariño que le profesan los fanáticos del vallenato en esta región del país.

El artista vallenato Martín Elías Jr. se llevó el cariño de los Guajiros al pasar por su camioneta y firmar autógrafos con alegría y emoción a todos sus fanáticos.

Desde tempranas horas, una multitud de liceístas y fanáticos se congregaron a lo largo de la vía, esperando ansiosamente la llegada del ídolo vallenato. La emoción se palpaba en el ambiente, y cuando la camioneta de Martín Elías Jr. hizo su aparición, la multitud estalló en vítores y aplausos.

El artista, visiblemente emocionado por la cálida bienvenida, no dudó en detener su vehículo y compartir con sus seguidores. Con una sonrisa en el rostro, Martín Elías Jr. firmó autógrafos, se tomó fotografías y conversó animadamente con los presentes, quienes no ocultaban su alegría por tenerlo tan cerca.

A pesar de su corta estadía, Martín Elías Jr. logró conectar con el público guajiro, demostrando su carisma y sencillez.

Noticia al Día / Martín Elías en Ig.