Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Una ola de fans liceístas dieron cálida bienvenida a Martín Elías Jr. en la Guajira venezolana

El artista vallenato Martín Elías Jr. se llevó el cariño de los Guajiros al pasar por su camioneta y firmar autógrafos con alegría y emoción a todos sus fanáticos

Por Andrea Guerrero

Una ola de fans liceístas dieron cálida bienvenida a Martín Elías Jr. en la Guajira venezolana
Foto: Capture de pantalla
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una ola de fervor vallenato sacudió la Guajira venezolana con la visita relámpago de Martín Elías Jr., quien, a pesar de su breve paso, dejó una huella imborrable en sus seguidores. El joven artista, heredero del legado musical de su padre, Martín Elías, demostró una vez más el cariño que le profesan los fanáticos del vallenato en esta región del país.

El artista vallenato Martín Elías Jr. se llevó el cariño de los Guajiros al pasar por su camioneta y firmar autógrafos con alegría y emoción a todos sus fanáticos.

Desde tempranas horas, una multitud de liceístas y fanáticos se congregaron a lo largo de la vía, esperando ansiosamente la llegada del ídolo vallenato. La emoción se palpaba en el ambiente, y cuando la camioneta de Martín Elías Jr. hizo su aparición, la multitud estalló en vítores y aplausos.

El artista, visiblemente emocionado por la cálida bienvenida, no dudó en detener su vehículo y compartir con sus seguidores. Con una sonrisa en el rostro, Martín Elías Jr. firmó autógrafos, se tomó fotografías y conversó animadamente con los presentes, quienes no ocultaban su alegría por tenerlo tan cerca.

A pesar de su corta estadía, Martín Elías Jr. logró conectar con el público guajiro, demostrando su carisma y sencillez.

Noticia al Día / Martín Elías en Ig.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Noticias Relacionadas

Internacionales

La población mundial expuesta a los incendios aumentó un 40% en lo que va de siglo

Los autores, de casi una decena de centros de investigación de diferentes países, constatan una paradoja: el riesgo asociado a los incendios ha crecido en las dos últimas décadas a pesar de que la actividad del fuego no lo ha hecho
Internacionales

Publican la foto de uno de los presuntos responsables del atentado en Cali

"Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos", reza parte del mensaje publicado por el mandatario
Zulia

Polisur instala Dirección del Servicio de Investigación Penal y entrega credenciales a funcionarios capacitados

La actividad se desarrolló en la sede de Polisur, ubicada en Sierra Maestra, calle 18 con avenida 18, donde se formalizó el nombramiento del Comisionado Jefe José Gregorio Tejada Frontado como responsable de esta nueva dirección. El acto contó con la presencia de miembros de la directiva, directores institucionales y del diácono Hebert Rivera, representante de la Iglesia La Coromoto
Deportes

Zulia arrancó la primera fase de los Judenacom 2025

El programa de apertura incluyó el desfile de los equipos participantes en las disciplinas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, boxeo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, kárate do, taekwondo y gimnasia rítmica

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025