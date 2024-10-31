Universidad de Harvard otorgó premio a Christian Nodal

El cantante y compositor de regional mexicano, Christian Nodal, recibió el reconocimiento RAZA Trailblazer Award 2024 por parte de la Universidad de Harvard.

El RAZA Trailblazer Award 2024 es un reconocimiento que destaca la contribución de la representación positiva de la identidad mexicana y destaca su impacto en las artes como la música y la cultura.

En esta ocasión, la Universidad de Harvard reconoció al joven cantante de 25 años, quien estuvo acompañado por su esposa, Ángela Aguilar, quien se mostró orgullosa de él y de sus logros.

Durante el evento, Christian Nodal y Ángela Aguilar convivieron con los alumnos del campus universitarios, quienes les hicieron mostrar su afecto.

«La Fundación Harvard estuvo encantada de patrocinar al departamento y apoyar a la Harvard-Radcliffe RAZA en traer a Christian Nodal y Ángela Aguilar a Harvard para convivir con los integrantes del campus», publicó la escuela.

