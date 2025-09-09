Martes 09 de septiembre de 2025
Farándula

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

La actriz Úrsula Corberó, famosa por su papel en "La casa de papel", ha compartido la emocionante noticia de su embarazo a través de una tierna foto en sus redes sociales. En la imagen, se la ve sentada en un sofá blanco, luciendo un delicado camisón que destaca su incipiente barriguita.

Por Pasante1

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo
La actriz Úrsula Corberó, ha compartido la noticia de su embarazo a través de una foto en sus redes sociales. En la imagen, se la ve sentada en un sofá blanco, luciendo un delicado camisón que destaca su barriga. Este anuncio marca un nuevo capítulo en su relación con el actor Chino Darín, con quien ha estado desde hace más de una década, tras conocerse en el rodaje de "La embajada".

Úrsula Corberó Vía Instagram


Con su característico sentido del humor, Úrsula aseguró que "esto no es inteligencia artificial", dejando claro que se trata de una realidad. Chino también expresó su felicidad con un mensaje lleno de corazones y sonrisas, reflejando la alegría que sienten por la llegada de su primer hijo.

Ambos actores son conocidos por su discreción en la vida privada, pero ahora abren una pequeña ventana a su intimidad. La pareja se ha mantenido unida a lo largo de los años, apoyándose mutuamente en sus carreras, mientras Úrsula busca conquistar Hollywood tras su debut en los Óscar. A pesar de sus compromisos laborales, siempre encuentran tiempo para disfrutar juntos, viajando y compartiendo momentos especiales.

Con una relación definida por la complicidad y el amor, Úrsula y Chino están listos para enfrentar este nuevo desafío, reafirmando su conexión y fortaleciendo su historia juntos.

Leila González/Pasante

Noticia al Día

