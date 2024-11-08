Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela: Único país en el mundo con hazañas en concursos de belleza

Las triunfadoras de Miss Venezuela han obtenido siete coronas de Miss Universo, seis de Miss Mundo y nueve de Miss…

Por Javier Sanchez

Venezuela: Único país en el mundo con hazañas en concursos de belleza
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las triunfadoras de Miss Venezuela han obtenido siete coronas de Miss Universo, seis de Miss Mundo y nueve de Miss Internacional, además de muchos otros títulos en concursos de relevancia mundial. En el 2009 Miss Venezuela logró el récord Guinness al ser el primer país en coronar a su compatriota

Ileana. Foto: Cortesía

Irene Sáez. Foto: Cortesía

En buena parte de las familias venezolanas al hablar de los “niños que vendrán pronto a ocupar un puesto de importancia en la casa, se habla de que “ si es niña será miss y si es varón será pelotero”. Sin darnos cuenta la misma sociedad empieza a inscribir sobre la mente y cuerpo del ser, al que le asignamos etiquetas sin ni quiera haber tomado su primer bocado.

Bárbara Palacios. Foto Cortesía

Formamos a las niñas desde temprano como damas, con comportamientos en una pasarela o tarima y son muchas las que llegan a ser niñas lindas y después bellas mises.
Lo cierto es que, el país es reconocido como “el de las mujeres bellas”, eslogan que sin duda se ha convertido en su sello.

Bellas reinas. Foto: Cortesía

La sociedad venezolana le ha otorgado un gran valor a la significante belleza y lo vemos anualmente en toda la emoción y alegría que gira entorno a la realización de eventos en el cual eligen quien es “la mujer más bella del país”.

Bellezas universales. Foto: Cortesía

Reforzando esa idea de competencia en la que una mujer debe resaltar más que las demás y específicamente por rasgos físicos y estéticos, tendrá entonces la responsabilidad de representar al país a nivel internacional.

Foto: Cortesía

El miss Venezuela tiene un gran nivel y prestigio internacional, porque las venezolanas se traen las coronas internacionales de cuanto concurso existe en cualquier parte del mundo, y cuando menos llegan en los certámenes, quedan entre las primeras 5 finalistas.

De Venezuela las más bellas

Según un estudio, Venezuela está en el segundo país de las mujeres más bellas del mundo, seguidas de Estados Unidos, Colombia y Brasil que también están en la lista.

Foto: Cortesía

En el ranking de las mujeres más bellas de la tierra, las venezolanas ocupan el segundo lugar, de acuerdo con Money.co.uk,que examinó a más de 500 ganadores de concursos y comparó sus lugares de nacimiento para averiguar los países que más aparecían.

Este top lo hicieron basado en las ganadoras del Miss Mundo, Miss Universo y Mr Gay World, además de otros famosos certámenes de belleza.
La lista de las mujeres más bellas del mundo la ocupa Estados Unidos con 61 títulos de belleza, luego aparece Venezuela con 35 triunfos, seguido está Brasil con 26, Reino Unido con 19 y Filipinas que ostenta 23 coronas.

Las hazañas de la mujer bella

Miss Venezuela es un concurso popular y con masivo seguimiento y actualmente es liderado por un comité ejecutivo.
Venezuela ha logrado varios hitos y hazañas únicos, tal como ser el país en obtener el único título de manera consecutiva en los 4 concursos de belleza más antiguos y prestigiosos del mundo en la misma secuencia en que éstos fueron fundados.

Se recuerda que sucedió en la década de los 90 cuando Venezuela gana por quinta vez el Miss Mundo en 1995 el Miss Universo 1996), el Miss Internacional 1997 y logró el segundo en el Reinado Internacional del café en el año 1998 Y 1999.

El país petrolero es el único en el miss universo que ha sido coronado en 3 ocasiones por una antecesora de USA (1980-1981, 1995-1996, 2012-2013),también son los 2 únicos países que más han llegado al top 2 en 4 ocasiones (1967,1986,1997,2022).

Estas con chance este año

Ileana del Carmen Márquez Pedroza, Miss Venezuela una joven que nació el 19 de marzo de 1996, madre de Guadalupe Antonella Álvarez Márquez de 12 años, es la aspirante venezolana a traerse la corona este año.

La valenciana representó al estado Amazonas donde alcanzó el magno título de la belleza nacional. Como Miss Venezuela 2023, aspiró trabajar en la prevención del embarazo a temprana edad, educación sexual integral y en la lucha contra la explotación sexual infantil y adolescente.

“Qué hermosa y qué calidad humana”, “Y llegó la ganadora”, “Comenzó la competencia”, “Eres la miss Universo 2024”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los críticos de certámenes de belleza cuando llegó a México.

Hay algunas concursantes que suelen destacar por su preparación, presencia en redes sociales, experiencia en el mundo del modelaje o la pasarela, y su desempeño en las competencias preliminares.

La colombiana Daniela Toloza, es otra de las favoritas, proveniente de una larga tradición de excelencia en el certamen de belleza. Ha estado recibiendo mucha atención por su pasarela y su proyección internacional.

La modelo de 36 años, Jennifer quien fue coronada como Miss Puerto Rico 2024, ha recibido elogios por su increíble belleza y su discurso de empoderamiento.

Una de las favoritas de la edición de este año, cuenta con un gran respaldo de la fanaticada y una preparación destacada. La candidata de República Dominicana ,Celinee Santos, es conocida por su sólido desempeño en Miss Universo en los últimos años.

La representante oficial de México en Miss Universo 2024, María Fernández Beltrán es otra de las favoritas a llevarse la corona este año. A lo largo de su preparación, ha destacado por su gran oratoria, estilo y elegancia. México siempre tiene una de las delegaciones más fuertes.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Laureano Sánchez llevó la gaita al Tomorrowland y puso a bailar al mundo

Laureano Sánchez llevó la gaita al Tomorrowland y puso a bailar al mundo

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

El anuncio fue hecho por el alcalde Gian Carlo Di Martino en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, luego de acompañar al homenaje al campeón mundial de boxeo Carlos Cañizales y a Betulio González, gloria del pugilismo venezolano.
Economía

Cae bono de 6700 en Patria: Conozca cuáles son los de la primera semana de septiembre

Según reportes difundidos en redes sociales y en el canal de Telegram Patria Digital, numerosos adultos mayores no habían recibido el pago habitual, el cual comenzó a ser depositado por el Ejecutivo nacional desde el pasado jueves
Zulia

Proponen transformar antiguo retén de Bella Vista en centro integral de atención animal

La iniciativa es impulsada por Misión Nevado, la Secretaría de Ambiente, Tierra y Ordenación del Territorio de la Gobernación del estado Zulia, el Centro Rafael Urdaneta, consejos comunales, comités de protección animal, y organizaciones no gubernamentales como el movimiento Gatos en Situación de Calle.
Nacionales

Venezuela denuncia ante la ONU despliegue militar de EEUU en el Caribe

Entre los navíos enviados por Washington figuran el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, cuya llegada a las cercanías del territorio venezolano se espera en los próximos días

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025