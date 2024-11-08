Venezuela: Único país en el mundo con hazañas en concursos de belleza

Las triunfadoras de Miss Venezuela han obtenido siete coronas de Miss Universo, seis de Miss Mundo y nueve de Miss Internacional, además de muchos otros títulos en concursos de relevancia mundial. En el 2009 Miss Venezuela logró el récord Guinness al ser el primer país en coronar a su compatriota

Ileana. Foto: Cortesía

Irene Sáez. Foto: Cortesía

En buena parte de las familias venezolanas al hablar de los “niños que vendrán pronto a ocupar un puesto de importancia en la casa, se habla de que “ si es niña será miss y si es varón será pelotero”. Sin darnos cuenta la misma sociedad empieza a inscribir sobre la mente y cuerpo del ser, al que le asignamos etiquetas sin ni quiera haber tomado su primer bocado.

Bárbara Palacios. Foto Cortesía

Formamos a las niñas desde temprano como damas, con comportamientos en una pasarela o tarima y son muchas las que llegan a ser niñas lindas y después bellas mises.

Lo cierto es que, el país es reconocido como “el de las mujeres bellas”, eslogan que sin duda se ha convertido en su sello.

Bellas reinas. Foto: Cortesía

La sociedad venezolana le ha otorgado un gran valor a la significante belleza y lo vemos anualmente en toda la emoción y alegría que gira entorno a la realización de eventos en el cual eligen quien es “la mujer más bella del país”.

Bellezas universales. Foto: Cortesía

Reforzando esa idea de competencia en la que una mujer debe resaltar más que las demás y específicamente por rasgos físicos y estéticos, tendrá entonces la responsabilidad de representar al país a nivel internacional.

Foto: Cortesía

El miss Venezuela tiene un gran nivel y prestigio internacional, porque las venezolanas se traen las coronas internacionales de cuanto concurso existe en cualquier parte del mundo, y cuando menos llegan en los certámenes, quedan entre las primeras 5 finalistas.

De Venezuela las más bellas

Según un estudio, Venezuela está en el segundo país de las mujeres más bellas del mundo, seguidas de Estados Unidos, Colombia y Brasil que también están en la lista.

Foto: Cortesía

En el ranking de las mujeres más bellas de la tierra, las venezolanas ocupan el segundo lugar, de acuerdo con Money.co.uk,que examinó a más de 500 ganadores de concursos y comparó sus lugares de nacimiento para averiguar los países que más aparecían.

Este top lo hicieron basado en las ganadoras del Miss Mundo, Miss Universo y Mr Gay World, además de otros famosos certámenes de belleza.

La lista de las mujeres más bellas del mundo la ocupa Estados Unidos con 61 títulos de belleza, luego aparece Venezuela con 35 triunfos, seguido está Brasil con 26, Reino Unido con 19 y Filipinas que ostenta 23 coronas.

Las hazañas de la mujer bella

Miss Venezuela es un concurso popular y con masivo seguimiento y actualmente es liderado por un comité ejecutivo.

Venezuela ha logrado varios hitos y hazañas únicos, tal como ser el país en obtener el único título de manera consecutiva en los 4 concursos de belleza más antiguos y prestigiosos del mundo en la misma secuencia en que éstos fueron fundados.

Se recuerda que sucedió en la década de los 90 cuando Venezuela gana por quinta vez el Miss Mundo en 1995 el Miss Universo 1996), el Miss Internacional 1997 y logró el segundo en el Reinado Internacional del café en el año 1998 Y 1999.

El país petrolero es el único en el miss universo que ha sido coronado en 3 ocasiones por una antecesora de USA (1980-1981, 1995-1996, 2012-2013),también son los 2 únicos países que más han llegado al top 2 en 4 ocasiones (1967,1986,1997,2022).

Estas con chance este año

Ileana del Carmen Márquez Pedroza, Miss Venezuela una joven que nació el 19 de marzo de 1996, madre de Guadalupe Antonella Álvarez Márquez de 12 años, es la aspirante venezolana a traerse la corona este año.

La valenciana representó al estado Amazonas donde alcanzó el magno título de la belleza nacional. Como Miss Venezuela 2023, aspiró trabajar en la prevención del embarazo a temprana edad, educación sexual integral y en la lucha contra la explotación sexual infantil y adolescente.

“Qué hermosa y qué calidad humana”, “Y llegó la ganadora”, “Comenzó la competencia”, “Eres la miss Universo 2024”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los críticos de certámenes de belleza cuando llegó a México.

Hay algunas concursantes que suelen destacar por su preparación, presencia en redes sociales, experiencia en el mundo del modelaje o la pasarela, y su desempeño en las competencias preliminares.

La colombiana Daniela Toloza, es otra de las favoritas, proveniente de una larga tradición de excelencia en el certamen de belleza. Ha estado recibiendo mucha atención por su pasarela y su proyección internacional.

La modelo de 36 años, Jennifer quien fue coronada como Miss Puerto Rico 2024, ha recibido elogios por su increíble belleza y su discurso de empoderamiento.

Una de las favoritas de la edición de este año, cuenta con un gran respaldo de la fanaticada y una preparación destacada. La candidata de República Dominicana ,Celinee Santos, es conocida por su sólido desempeño en Miss Universo en los últimos años.

La representante oficial de México en Miss Universo 2024, María Fernández Beltrán es otra de las favoritas a llevarse la corona este año. A lo largo de su preparación, ha destacado por su gran oratoria, estilo y elegancia. México siempre tiene una de las delegaciones más fuertes.

Noticia al Día